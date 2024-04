OraSì Ravenna in caduta libera. Al Pala Costa vince Chieti

Ravenna, 11 febbraio 2021 - La più brutta OraSì della stagione deve inchinarsi anche alla Lux Chieti ed esce sconfitta dalla sfida casalinga con gli abruzzesi per 57-62. Si tratta del terzo ko consecutivo e ora la situazione in classifica inizia a farsi pericolosa. La squadra di Cancellieri si intestardisce nel tiro da 3 dove fa 2 su 27 e Chieti non deve fare altro che tenerla lontana dall’area e lasciarla tirare per portare a casa il risultato. Non va meglio dalla lunetta dove l’OraSì fa 7 su 13 mostrando evidenti difficoltà anche a cronometro fermo. Basterebbe quindi una percentuale migliore in uno di questi due fondamentali per commentare una partita diversa. Ma l’OraSì adesso è questa e non basta l’innesto di Rebec, il quale smazza comunque 7 assist, a cambiarne la fisionomia. Si salva solo il capitano, l’unico a lottare fino in fondo, mentre di Denegri va apprezzato il finale di partita, anche se nei primi 30 minuti è troppo discontinuo. Gli altri sono tutti troppo altalenanti, a cominciare da Givens, copia sbiadita di quello ammirato a Forlì. La partita è brutta, giocata a ritmi elevati ma con tanta confusione e imprecisione al tiro. I primi due quarti scivolano via sulle ali dell’equilibrio, con Ravenna quasi sempre avanti nel punteggio, ma incapace di scrollarsi di dosso gli ospiti. Chieti si affida alle giocate di Piazza e ai punti di Sorokas, Williams e Santiangeli per stare incollata ai giallorossi. Il momento decisivo è a metà del terzo periodo perché, dopo alcune belle giocate di Chiumenti, i teatini prendono il largo. È sempre Piazza a innescare, trovando in Bozzetto, Williams e Santiangeli validi finalizzatori. Chieti scava il solco e vola sul 35-42 mandando in confusione l’OraSì. OraSì che pure difende bene quando si mette a zona, ma ottiene poco o nulla in attacco. I giallorossi producono il massimo sforzo nel quarto periodo, ma ad ogni azione corrisponde la reazione ospite. Givens si risveglia con 5 punti personali che valgono il 47-51, ma Ihedioha e Williams ricacciano i romagnoli a -6 (49-55). Poi è il turno di Denegri il quale prova a ricucire con alcune giocate individuali. I suoi punti portano l’OraSì a un possesso sul 57-60, ma è troppo tardi. Il fallo tattico di Venuto arriva a 10” dalla sirena e manda Santiangeli in lunetta. L’ala della Lux fa 2 su 2 e l’ultima azione giallorossa si spegne sulla sirena. Finisce 57-62 e i 2 punti vanno a Chieti.

Il tabellino

OraSì Ravenna 57 Lux Chieti 62 RAVENNA: Simioni 4 (2/4, 0/3), Cinciarini 2 (1/1, 0/4), Venuto 3 (1/4 da 3), Rebec 8 (2/3, 1/7), Chiumenti 13 (6/8), Givens 9 (4/7, 0/1), Maspero (0/1 da 3), Oxilia 6 (3/3, 0/3), Vavoli ne, Buscaroli, Denegri 12 (4/8, 0/4), Laghi ne. All. Cancellieri. CHIETI: Bozzetto 12 (5/6), Williams 16 (4/9, 2/4), Piazza 3 (1/3, 0/2), Santiangeli 12 (2/4, 1/6), Sorokas 11 (5/13, 0/1), Migliorelli ne, Mitt 2 (1/2), Sodero 2 (1/4, 0/4), Favali, Ihedioha 4 (1/3). All. Maffezzoli. Arbitri: Dionisi, Di Toro, Miniati Note - Parziali: 12-12, 31-30, 40-46. Usciti per falli: Givens Tiri da 2: Ra 22/34, Ch 20/44 Tiri da 3: Ra 2/27, Ch 3/17 Tiri liberi: Ra 7/13, Ch 13/17