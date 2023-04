"Consar Rcm, vogliamo tornare in serie A1"

"Andremo a Vibo per vincere, costruiremo comunque una squadra di vertice per il prossimo anno e allargheremo la nostra base col settore femminile". Tanta carne sulla brace del Porto Robur Costa, ieri mattina alla sede del Consar. Alla presenza del patron Rosetti, del presidente Rossi e dell’assessore Costantini, è stato il tecnico e ds Bonitta a snocciolare nel concreto i programmi del futuro. Seguendo l’ordine temporale degli eventi, Bonitta ha suonato la carica:"Il risultato sportivo di quest’anno, con l’8° posto e l’accesso ai playoff, è stato straordinario. Adesso andremo a Vibo per vincere. I playoff sono fatti così. Devono avere un senso, e noi glielo daremo, puntando al massimo; anche per abituarci fin da subito alle ambizioni del prossimo anno". Se il ‘presente’, ovvero una stagione non ancora terminata, deve scrivere la parola fine, Bonitta ha già tracciato la linea per la stagione 2023-24.

Il tecnico giallorosso e ct della Slovenia femminile, qualificata agli Europei, ha anche implicitamente stoppato le voci di mercato che lo vorrebbero fra i papabili della panchina del Vero Volley Monza, fresca di ingaggio di Paola Egonu: "Mi tirano sempre in ballo nel femminile per agevolare altri incastri... Abbiamo invece un obiettivo ambizioso con la A2, cioè alzare l’asticella. Prima di tutto vorremmo riempiere il Palacosta in tutti i suoi mille posti. Per farlo, dovremo puntare in alto, cioè vincere". Bonitta ha poi candidamente ammesso di aver già cominciato a lavorare in prospettiva mercato. La Consar Rcm 2023-24 ripartirà dai baby Bovolenta, Orioli e Mancini, da capitan Goi, tutti sotto contratto per altri 2 anni; ma anche da Arasomwan che, col contratto in scadenza nel 2024, passerà definitivamente da centrale a opposto.

Per coltivare le ambizioni di vertice, serviranno dunque 2 centrali e uno schiacciatore di alta qualità. Per i centrali, si punterà alla conferma di Comparoni, leader della classifica dei muri di A2, in prestito da Monza. Fra le bande, radiomercato ha proposto il nome di Marteen Van Garderen, che a Ravenna è di casa in tutti i sensi. Il trentatreenne schiacciatore olandese – in giallorosso nel biennio 2015-17 – è reduce dalla stagione di Superlega con Siena, conclusa con una amara retrocessione. Quanto al progetto giovanile, visto il successo in termini di adesioni (5 gruppi Cas per 150 iscritti fra maschi e femmine), il Porto Robur Costa ha deciso di coltivare anche i ‘numeri’ (70) del femminile. Rosetti e Rossi si sono comunque affrettati a specificare che "non sarà una attività in antagonismo con quelle delle realtà cittadine già dedite al volley femminile. Piuttosto è una iniziativa che ‘guarda’ al progetto che abbiamo definito ‘La pallavolo Ravenna’". In vista di gara1 dei quarti dei playoff di domenica 16 a Vibo, la Consar giocherà un test amichevole oggi, alle 17, a Porto Viro. Per gara2 (mercoledì 19, alle 19.30, al Palacosta) è già attiva la prevendita.

Roberto Romin