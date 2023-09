I Blacks esordiscono, debutto stagionale al PalaCattani

I Blacks esordiscono davanti ai loro tifosi. Alle 17 ci sarà il debutto stagionale al PalaCattani nell’amichevole di lusso contro la Rinascita Basket Rimini, ambiziosa formazione di serie A2. Una partita che sarà la prova generale in vista della gara di Supercoppa di sabato prossimo a Ravenna con l’OraSì, primo match ufficiale della stagione. I Raggisolaris si presentano all’appuntamento odierno con molte certezze dopo la buona prestazione in casa dell’Unieuro Forlì della scorsa settimana. La squadra ha già dato ottimi segnali dal lato tecnico e di coesione del gruppo, con i nuovi arrivati che sono stati subito molto utili alla causa. Galassi, oltre ad una buona regia, ha capitalizzato al meglio i tiri creati segnando ben 4 triple, Tomasini ha confermato di essere un leader e un giocatore prezioso in attacco e in difesa ed infine Papa (nella foto) oltre a dare un buon contributo in attacco è stato determinante a rimbalzo catturando i classici ‘palloni sporchi’ anticipando gli avversari. I ‘vecchi’ hanno invece continuato sulla scia di quanto fatto nella scorsa stagione con Vico che ha dispensato assist al bacio, Siberna che è stato ancora una volta ‘mister utilità’ in tutte le zone del campo e Petrucci che ha ben figurato. Sotto i tabelloni applausi per Poggi e Aromando. Ovviamente c’è ancora tanto da lavorare e oggi Garelli vorrà vedere altri importanti passi avanti dal lato del gioco. Sarà ancora assente Pastore, alle prese con il percorso riabilitativo per recuperare dall’infortunio alla mano occorsogli alla fine della scorsa stagione. La speranza è di riaverlo per il derby con Ravenna. Intanto arrivano importanti novità dalle dirette avversarie dei Blacks nella corsa alla promozione.

Tra le pretendenti alla promozione in A2 nel girone B si è prepotentemente inserita anche Roseto, partita in ritardo col mercato, ma brava a piazzare alcuni colpi importanti, a cominciare dalla conferma dell’esperto Santiangeli. L’ultimo arrivato è Poletti, ala dalla lunga esperienza in A2, sceso di categoria per la prima volta dopo molti anni. Insieme a Klyuchnyk, in maglia Raggisolaris nel campionato 201920 interrotto dal Covid, comporrà una coppia di lunghi davvero interessante. Nel roster c’è anche un altro ex, Donadoni. I rosetani cercano ora un playguardia straniero puntando su elementi di grande valore, che li porterà ad essere la terza forza del girone dietro a Faenza e a Ruvo di Puglia.

Luca Del Favero