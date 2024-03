Il Ravenna cala il poker. Ma il Carpi non si ferma

Mezzolara

0

Ravenna

4

Mezzolara (4-3-3): Malagoli 5; Cavina 5, Chelli 5 (66’ Vinci 5), Fini 5 (30’ Pecchia 5), Vecchio 5 (53’ Cavazza 5,5); Cestaro 5, Dominici 5, Landi 5; Alessandrini 5 (80’ Pellielo sv), Bovo 5, Corsi 5 (53’ Tzvetkov 5). A disposizione: Bisazza, Forcione, Andolina, Benedettini. All. Roselli 5

Ravenna (3-4-1-2): Cordaro 6,5; Agnelli 6,5, Esposito 6,5 (75’ Boccardi sv), Magnanini 6,5; Mancini 7, Campagna 7, Alluci 6,5, Calandrini 6 (69’ Liso sv); Nappello 6,5 (82’ Sare sv), Diallo 6 (75’ Pavesi sv), Tirelli 7 (66’ Sabbatani 7). A disposizione: Cortesi, Gobbo Spezzano, Varriale. All. Gadda 7

Arbitro: Esposito di Napoli 6

Reti: 45’ Mancini, 57’ Tirelli, 87’ Sabbatani, 92’ Campagna

Note: ammonito Pecchia. Recupero pt 2’, st 3’.

Goleada

con un magnifico poker per il Ravenna in una partita senza storia, ai danni di un Mezzolara mai entrato in partita. La squadra di Massimo Gadda ha imposto il proprio gioco sin dall’avvio, costringendo gli avversari sulla difensiva e soprattutto, ha mostrato a tratti una qualità della manovra che conferma una netta crescita. Il Carpi però ha vinto e i giallorossi restano a -2 dalla vetta.

Al 19’ è Diallo che sposta la palla, si porta in profondità con una progressione potente ma non trova la porta. Dopo una conclusione a lato di Nappello al 26’ ci prova anche Tirelli, con una girata su cross di Mancini, ma la conclusione esce di poco. Il Ravenna preme e al 37’ ci vuole il miglior Malagoli a negare la gioia del gol a Campagna che colpisce di testa solo davanti alla porta su corner battuto da Nappello. Dopo un’altra occasione costruita da Diallo il Ravenna trova il vantaggio. Allo scadere del primo tempo su una sponda di Tirelli viene premiato l’inserimento di Mancini, la cui conclusione non dà scampo al portiere.

La ripresa riparte con lo stesso copione della prima frazione e quindi ancora con la formazione di casa costretta a subire la pressione avversaria. Già al 3’ Alluci scalda da fuori le mani a Malagoli. Al 7’ è invece Tirelli a sfiorare il raddoppio accentrandosi e concludendo dal limite, la palla deviata impatta sull’incrocio dei pali. Si fa vedere il Mezzolara dalle parti di Cordaro al 11’ con la conclusione da fuori di Bovo, ma la palla rimbalza davanti al portiere ed esce. Due minuti dopo arriva il raddoppio giallorosso sugli sviluppi di un rinvio di Cordaro, con tocco di testa di Diallo e tocco al volo di Tirelli, che scavalca il portiere con un delizioso pallonetto. Al 43’ è Sabbatani che cala il tris, lanciato sul filo del fuorigioco da Alluci segna con un delicato tocco di esterno. C’è tempo anche per il poker, servito da Campagna. Prossimo appuntamento per i giallorossi sarà l’attesissimo derby al Benelli contro un Forlì sconfitto anche ieri e in crisi

