Il San Zaccaria prova il recupero

Sono nove i punti da recuperare per il San Zaccaria che oggi posticipa alle 19 la sua gara contro il Vecchiazzano per la concomitanza con la partita del Ravenna Women. Alle spalle dei biancorossi, a un punto, il Modigliana (mercoledì si recupera lo scontro diretto) che oggi ospita il Low Street, ora quarto che si è comunque consolato col passaggio ai quarti della fase regionale della Coppa di Seconda dopo aver battuto 2-0 (25’ pt aut. Valieri, 32’ pt Pirazzoli) il Copparo. La capolista Edelweiss, invece, affronta il San Pancrazio tra le mura amiche.

Nel girone I, dopo aver vinto il recupero con l’Atletico Mazzini, il Real Faenza farà visita al Castel Guelfo per continuare a coltivare il sogno playoff: al momento si disputerebbe solo la finalissima contro il Tozzona Pedagna, ora secondo. Il Bagnara quarto, ma staccato di 11 punti dai fantini, ospita la Stella Azzurra. Partita fondamentale, in chiave salvezza, per il Borgo Tuliero a San Lazzaro: vincendo i ravennati si allontanerebbero praticamente definitivamente dalla zona calda.

Programma Seconda Categoria (23ª giornata, ore 14,30). Girone M: Edelweiss Jolly-S. Pancrazio, Gs Romagna-S. Potito, Godo-Palazzuolo, Lugo-Brisighella, Modigliana-Low Street, P. Fuori-F. Zarattini, S. Zaccaria-Vecchiazzano (ore 19).

Classifica: Edelweiss Jolly 56; S. Zaccaria* 47; Modigliana* 46; Low Street 45; Palazzuolo* 36; Godo 32; F. Zarattini 30; P. Fuori 27; Gs Romagna* 24; Vecchiazzano 23; S. Pancrazio 22; Lugo 16; S. Potito 11; Brisighella 10.

Girone I: C. Guelfo-R. Faenza, Atl. Mazzini-Sp. Valsanterno, Bagnara-St. Azzurra, Murri-T. Pedagna, O. Claterna-Dozzese, S. Lazzaro-B. Tuliero, Sp. Pianorese-Jcr Juvenilia.

Classifica: Dozzese 57; T. Pedagna 50; R. Faenza 43; Bagnara 32; Jcr Juvenilia 31; O. Claterna 30; Sp. Valsanterno, Sp. Pianorese, Murri 29; B. Tuliero 27; C. Guelfo 26; S. Lazzaro, St. Azzurra 17; Atl. Mazzini 16.

u.b.