L’OraSì vince il quarto derby consecutivo. Sbancata Imola 87-84

Ravenna, 11 novembre 2018 - L’OraSì si aggiudica il suo quarto derby emiliano romagnolo su altrettanti giocati e sbanca il Pala Ruggi di Imola per 87-84 dopo una dura battaglia punto a punto incerta fino all’ultimo.

Si tratta della prima striscia positiva aperta dalla squadra di Mazzon che dopo un inizio di campionato altalenante, centra il suo secondo successo consecutivo. Un successo importantissimo che regala convinzione ed entusiasmo e mostra chiari segnali di crescita.

Come quelli di Hairston, finalmente dominante sotto canestro e pressochè infallibile sul pitturato. E c’è la conferma di Cardillo, che si sta trasformando nel vero trascinatore della squadra. Molto bene anche Laganà che sta cercando di convogliare nella maniera giusta la grande energia che è in grado di portare in campo.

Durante la gara nessuna delle due squadre riesce a prendere un vantaggio di consistenza tale da indirizzare chiaramente la contesa. Le due squadre rimangono sempre vicine alternandosi alla guida del punteggio e piazzando parziali e contro parziali.

La chiave del match nel quarto periodo quando Hairston mette a segno il canestro del momentaneo 80-82 con un tiro dalla media siglando poi il +4 dalla lunetta. Magrin replica (82-84) a 39” dalla fine, e subito sul ribaltamento di fronte dopo Smith si fa stoppare da Bowers ma Fultz manda sul ferro la conclusione imolese.

L’OraSì ne approfitta per allungare con Laganà al quale risponde Simioni per l’84-86. A 8” Bowers manda di nuovo in lunetta Laganà il quale fa 1 su 2, quel tanto che basta per mettere in sicurezza il risultato poiché la preghiera di Bowers sulla sirena non tocca nemmeno il ferro. Ravenna vince e sale a 8 punti al quinto posto con Udine e Cento.

Il tabellino

Naturelle Imola 84 OraSì Ravenna 87 IMOLA: Fultz 22 (4/6, 4/8), Montanari (0/2 da 3), Bowers 6 (2/6), Rossi ne, Crow 13 (4/10, 0/3), Raymond 22 (7/11, 1/3), Wiltshire ne, Magrini 14 (3/4, 2/3), Ndaw (0/1), Simioni 7 (1/7, 1/4), Calabrese. All. Di Paolantonio. RAVENNA: Masciadri 5 (1/1, 1/2), Hairston 26 (11/16), Jurkatamm 2 (1/1, 0/1), Smith 17 (5/14, 1/4), Rubbini (0/1 da 3), Laganà 17 (2/4, 2/4), Cardillo 8 (4/4, 0/3), Gandini 2 (1/1, 0/1), Montano 10 (2/2, 2/6), Seck ne, Tartamella ne, Baldassi ne. All. Mazzon Arbitri: Di Toro, Lestingi, Marziali Note - Parziali: 20-24, 44-39, 70-69 Tiri da 2: Imola 21/45, Ravenna 17/27 Tiri da 3: Imola 8/23, Ravenna 6/22 Tiri liberi: Imola 18/21, Ravenna 15/21