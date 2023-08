L’amichevole. Virtus-Pesaro per gli alluvionati Basket benefico al PalaCattani

Grande basket e beneficenza andranno in scena al PalaCattani. Domenica alle 19 l’impianto faentino ospiterà l’amichevole di lusso tra Segafredo Bologna e Carpegna Prosciutto Pesaro, formazione di serie A1 maschile. Un evento organizzato dal Comune di Faenza insieme ai Raggisolaris con la finalità di devolvere l’intero incasso in beneficenza alla palestra Lucchesi di Faenza, struttura che ha subito pesanti danni dalle due alluvioni che hanno colpito la città a maggio: una cifra che ammonta ad oltre un milione di euro. Il biglietto avrà un costo di 10€ (ingresso gratuito per gli under 14) e si potrà acquistare in prevendita sul circuito Live Ticket o domenica alle biglietterie del PalaCattani.

Nonostante i Mondiali in corso, ci saranno molti dei protagonisti per entrambe le squadre: Pesaro sarà al completo, mentre Bologna non avrà Pajola, Polonara, il georgiano Shegelia, il francese Cordinier e il serbo Dobric, mentre per lo statunitense Dunston, allenatosi ieri per la prima volta, lo staff deciderà all’ultimo se farlo giocare. Assente anche coach Scariolo, che ai Mondiali sta guidando la Spagna. "Questo evento aprirà la nuova stagione della pallacanestro faentina – sottolinea Massimo Isola, sindaco di Faenza – chiusasi a giugno con un PalaCattani gremito di pubblico per la finale playoff disputata dai Raggisolaris. Da quel match sono passati cento giorni e in questo periodo Faenza ha rialzato la testa per ritornare alla normalità. Crediamo che il basket sia uno sport che unisce tutta la città e siamo orgogliosi di ospitare una partita così importante tra due società storiche. Poter dare un contributo alla Palestra Lucchesi servirà per farle riprendere l’attività ed inoltre nei giorni scorsi ho chiesto finanziamenti per poter permettere al Club Atletico Faenza sezione lotta di compiere i lavori di ristrutturazione degli edifici".

l.d.f.