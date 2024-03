Le pagelle

Cordaro 6,5: una prova attenta. Un portiere che ha dimostrato di essere capace di dare sicurezza al reparto.

Agnelli 6,5: una sicurezza sia nel gioco aereo ed anche a terra. Ha fatto in pieno la prova parte con poche altre sbavature.

Esposito 6,5: prestazione sufficiente nel proprio rendimento, con pochissime disattenzioni. Dal 75’ Boccardi sv: ha fatto il suo dovere.

Magnanini 6,5: elemento che mette la propria personalità al servizio della squadra.

Mancini 6,5: un giocatore di peso per l’economia del gioco della squadra. Ha avuto il merito di spianare la strada verso il successo con quel gol pesantissimo alla fine del primo tempo.

Campagna 7: si è fatto notare per alcune importanti giocate che confermano il bagaglio tecnico di questo giocatore eh ha messo la ciliegina sulla torta alla sua prestazione con la rete che ha regalato il poker dentro l’uovo di Pasqua.

Alluci 6: una prova di sostanza unita ad una buona qualità, con la predisposizione a rendersi pericoloso dalle parti della porta avversaria.

Calandrini 6,5: ci ha messo tanto impegno e tanta corsa, rendendosi determinante sia in fase di proposizione che in quella di contenimento.

Dal 69’ Liso 6: è entrato ed ha fatto in pieno la propria parte, anche se con il Ravenna on totale controllo della gara,

Nappello 6,5: sempre protagonista in tutte le azioni. Grande giocata nel gol. Dall’82’ Sare sv: è entrato subito in partita senza mostrare difficoltà.

Diallo 6: sovente nel vivo del gioco, ma le qualità per far ancora meglio non gli mancano. Dal 75’ Pavesi: un buon impatto nella parte finale dell’incontro.

Tirelli 7: si è fatto apprezzare per alcune giocate e non solo per lo splendido gol, il primo in trasferta, arrivata in una fase di svolta della partita

Dal 66’ Sabbatani 7: ha spostato ulteriormente gli equilibri della partita, incidendo in maniera determinante sulla gara e mettendo il sigillo con la rete che ha nesso al sicuro il risultato.

Gadda 7: niente da dire. Ha mostrato la giusta pazienza nella prima frazione di gioco quando c’erano difficoltà a sbloccare il risultato ed ha gestito al meglio la ripresa, con la squadra più fluida.