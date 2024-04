L’OraSì torna alla vittoria. Battuta Latina 95-76

Ravenna, 11 gennaio 2021 - Torna a sorridere l’OraSì che batte Latina con un rotondo 95-76 che può scacciare la crisi. I giallorossi giocano in maniera attenta sfruttando la scarsa pressione sul tiro da 3 della difesa ospite e fanno messe di triple. Ben 16 canestri dall’arco con grande incidenza anche da parte dei lunghi, persi dai marcatori laziali. Il gruppo commette ancora qualche errore ma nel complesso è per intero sopra la sufficienza. Gli occhi erano puntati su James e Venuto e i due rispondono con una prestazione discreta dopo le difficoltà delle settimane precedenti. Su tutti però c’è Givens che nella seconda parte sale in cattedra e prende per mano la squadra. Ma all’inizio Latina prova a imporre un ritmo lento giocando profondo sul suo centro Gilbeck, Ravenna risponde cercando la corsa e le triple sugli scarichi. Piacevole e molto equilibrato il primo quarto nel quale l’OraSì trova per due volte il +5 con Denegri e Maspero, ma non riesce a scrollarsi di dosso i laziali (23-23). L’ingresso di Raucci regala convinzione agli ospiti: 7 punti dell’ala a cavallo tra il primo e il secondo quarto ribaltano il punteggio. La tripla di Benetti vale il +5 per gli uomini in blu, sul 25-30. L’OraSì risponde con due buone combinazioni James-Oxilia che l’italiano sfrutta al meglio per il 31-30. Si apre una fase a strappi con Latina che conferma la sua tendenza a buttare via qualche pallone ma anche la pericolosità di Gilbeck sotto canestro. I blocchi dell’americano liberano spazi che i compagni sfruttano al meglio. Il rovescio della medaglia è che nella difesa laziale, impegnata a riempire il pitturato, si aprono spazi per i tiratori giallorossi. Gilbeck non segue Simioni che così colpisce tre volte dall’arco per il 44-41 del 20’. Givens mette la sua impronta sulla partita con una grande seconda parte. Apre il terzo periodo con una tripla presto imitato da Simioni e Cinciarini. Latina risponde allo stesso modo con Baldasso per due volte, ma l’inerzia è dell’OraSì. Al 25’ Simioni mette a segno il canestro del 57-47. Un margine che l’OraSì difende fino alla fine del terzo periodo grazie a una difesa molto attenta. L’OraSì negli ultimi due quarti trova tutte le triple che aveva sbagliato nelle cinque sfide precedenti. Latina lascia molto spazio ai tiratori e l’OraSì è implacabile dall’arco. Venuto, Givens due volte e poi Simioni scavano un solco di 18 punti impossibile da colmare. Ravenna mantiene alta l’attenzione e amministra il vantaggio fino alla sirena e torna alla vittoria.

Il tabellino

OraSì Ravenna 95 Benacquista Assicurazioni Latina 76 RAVENNA: Denegri 11 (1/3, 1/1), Laghi, Oxilia 8 (4/6, 0/2), Chiumenti 4 (1/2), Vavoli, Maspero 3 (1/2 da 3), Buscaroli ne, James 9 (1/6, 2/3), Simioni 19 (2/2, 5/7), Givens 22 (5/7, 3/3), Venuto 6 (2/3 da 3) Cinciarini 13 (2/4, 2/5). All. Cancellieri. LATINA: Baldasso 15 (0/3, 5/9), Mouaha 8 (3/4), Bisconti, Lewis 8 (4/9, 0/3), Piccone (0/1, 0/1), Hajrovic ne, Benetti 13 (2/6, 3/4), Gilbeck 10 (3/6), Passera 4 (1/4). All. Gramenzi. Arbitri: Chersicla, Barbiero, Pazzaglia Note - Parziali: 23-23, 44-41, 70-60. Uscito per falli: Simioni. Tiri da 2: Ra 16/30, Lt 18/41 Tiri da 3: Ra 16/26, Lt 9/18 Tiri liberi: Ra 15/16, Lt 13/15