Una buona OraSì Ravenna esce sconfitta da Montegranaro

Ravenna, 20 gennaio 2019 - Mazzon aveva chiesto una partita di umiltà e grande attenzione sulle palle perse e nel tiro da 3 ma i suoi ragazzi rispondono solo parzialemente all’appello. Umiltà tanta, palle perse non al di sopra della media, ma il tiro da 3 fa ancora difetto alla squadra.

Squadra che pure gioca tre quarti alla pari con la più quotata avversaria, ma che soccombe alla classe e all’esperienza di Corbett, Simmons e Amoroso. Avvio scoppiettante di Masciadri che insacca subito due triple e due liberi per il +5 dell’OraSì. Un’OraSì attenta anche in difesa con la zona che limita le entrate dei gialloblu e li costringe a conclusioni sporche dalla distanza.

Gandini entra e ottiene il massimo da un’incurisone nell’aera avversaria portando a casa un gioco da 3 punti che vale il 5-16, margine che la XL ricuce parzialmente con Traini e Corbett prima della sirena (12-18). L’inerzia però resta in mano ravennate. Per tutto il secondo periodo i giallorossi provano la fuga e Montegranaro cerca di limitare i danni.

È buono anche l’impatto offensivo di Montano, suoi i liberi del 27-32 che sembra infondere sicurezza all’OraSì. Tuttavia due pasticci di Cardillo ed Hairston in zona d’attacco regalano all’Extralight l’opportunità di tornare in partita. Amoroso e Palermo sfruttano il momento e costruiscono il controparziale di 10-0 che gira il punteggio in proprio favore sul 37-32.

La partita resta aperta anche nella seconda parte. Inizia meglio Ravenna sull’asse Hairston-Smith mentre la XL vive sulle pregevoli iniziative personali di Corbett. Il ritmo è alto, la cifra tecnica non altrettanto, ma le squadre restano vicinissime. Laganà si inventa due canestri difficili per rispondere a Corbett, mentre Gandini fa il diavolo a quattro in difesa e al 30’ sono solo 3 le lunghezze di differenza tra i due team (55-52).

Vivace anche l’ultimo quarto. I sorpassi e controsorpassi si sprecano: ad Hairston e Smith (55-58) rispondono Traini e Simmons (62-60). Tuttavia nessuna delle due squadre sembra riuscire a prendere un concreto vantaggio per indirizzare la sfida.

Al 37’ Corbett si inventa un canestro da 8 metri e poco dopo Laganà manda Palermo in lunetta. Il play non sbaglia e la XL sale 69-61, massimo vantaggio dell’incontro fino a questo momento. La pressione a tutto campo voluta da Mazzon non genera frutti apprezzabili e il punto esclamativo lo mette ancora Palermo con una tripla molto fortunata che vale il 73-63. Si chiude mestamente per un’OraSì comunque discreta.

Il tabellino

XL Extralight Montegranaro 74 OraSì Ravenna 65

MONTEGRANARO: Corbett 19 (5/8, 3/9), Palermo 15 (1/1, 2/7), Simmons 14 (6/9, 0/1), Amoroso 12 (2/3, 1/5), Mastellari 7 (0/3, 2/4), Testa 4 (1/1), Traini 3 (0/2, 1/4), Treier (0/2 da 3), Petrovic (0/1), Negri ne. All. Pancotto RAVENNA: Smith 20 (4/12, 1/7), Hairston 13 (4/7), Laganà 10 (3/8, 1/5), Masciadri 8 (2/5 da 3), Montano 5 (1/1, 0/1), Gandini 5 (2/2, 0/1), Cardillo 4 (2/5), Jurkatamm (0/1 da 3), Rubbini ne, Tartamella ne, Seck ne, Baldassi ne. All. Mazzon Arbitri: Rudellat, Callea, Lupelli Note - Parziali: 12-18, 40-35, 55-52 Tiri da 2: Mo 15/28, Ra 16/35 Tiri da 3: Mo 9/32, Ra 4/20 Tiri liberi: Mo 17/24, Ra 21/24