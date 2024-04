OraSì, un’altra rimonta vincente: sconfitta la Tramec Cento

Ravenna, 16 febbraio 2022 - L’OraSì si aggiudica un’altra battaglia punto a punto al Pala de André e si porta a casa la vittoria numero 13 del suo campionato. Se tre indizi fanno una prova questa OraSì è squadra da combattimento che non molla una virgola fino all’ultimo rimbalzo pur giocando male e soffrendo a lungo. La fatidica quota 26 è raggiunta e ora Ravenna non può più nascondersi. I playoff sono il prossimo traguardo. È buono l’approccio dell’OraSì nel primo quarto. La difesa intasa l’area e mette pressione sugli esterni spegnendo ogni soluzione offensiva della Tramec che riesce a rendersi pericolosa solo con Barnes. Anche in attacco ai giallorossi riesce tutto bene: la palla circola in maniera fluida e Cinciarini e Oxilia mostrano mani caldissime. Undici i punti del capitano e 11 anche i punti di margine al 10’, 21-10. Tutto cambia dopo la prima sirena. Cento torna in campo con un’altra energia e la butta sulla corsa trovando tre bombe in transizione con Ranuzzi e Gasparin. Ravenna al contrario non riesce più a costruire come nel primo quarto e perde diversi palloni in maniera banale. La Tramec è abile a cavalcare il momento, rubando qualche palla interessante e chiudendo le linee di tiro ai giallorossi. Ravenna inizia a forzare i tiri e sbaglia tantissimo mentre Cento sfrutta le situazioni di contropiede per colpire con continuità. Lo fa con i tap in di Berti e canestri dalla media di Gasparin per un parziale dalle cifre pesanti: 15-0. Il punteggio si ribalta in favore degli ospiti e solo Tilghman riesce a interrompere la mareggiata con una tripla, ma è troppo poco perché l’inerzia è tutta in mano ospite: Cento chiude avanti di 8 il primo tempo grazie a un secondo quarto da 26-7. Non vanno meglio le cose dopo l’intervallo poiché il terzo periodo si apre col +10 per Cento ad opera di Zilli ma soprattutto col quarto fallo di Tilghman e il terzo di Oxilia. Richiamato l’americano c’è spazio per Denegri il quale si mette in mostra con 5 punti personali, 36-38, ma è sempre la Tramec a comandare le operazioni. Lotesoriere prova ad alternare le difese ma non ottiene i risultati sperati. Gasparin, Zilli e Ranuzzi firmano un nuovo parziale che vale il +10, 39-49. Prima del 30’ però c’è una fiammata giallorossa tutta italiana che riporta i romagnoli a due possessi, 45-50.

Il quarto periodo si trasforma nella lotta abituale che si vive al De André di questi tempi. L’OraSì alza l’intensità in difesa e chiude i rubinetti agli ospiti. Cento segna soltanto 6 punti in tutto il quarto periodo e perde anche Gasparin per infortunio e Berti e Zilli per falli. Dall’altra parte Tilghman e Oxilia sono abilissimi a gestire la situazione falli e, anzi, l’americano è uno dei trascinatori della squadra nel finale. Suoi i punti decisivi che mandano l’OraSì al pareggio sul 56-56 e poi al sorpasso. Alla fine si chiude addirittura sul +9 per Ravenna, un passivo anche eccessivo per una Trame c sempre in partita. Stefano Pece ------------- OraSì Ravenna 65 Tramec Cento 56 RAVENNA: Simioni 8 (4/7, 0/4), Tilghman 11 (1/5, 1/2), Sullivan 8 (4/9), Oxilia 11 (3/7, 1/3), Giovannelli, Gazzotti (0/4), Laghi, Denegri 5 (1/5, 0/1), Cinciarini 17 (5/8, 1/3), Berdini 5 (1/3, 1/1), Ciadini ne, Arnaldo (0/1). All. Lotesoriere. CENTO: Ranuzzi 10 (0/1, 3/4), Moreno 2 (1/5), Tomassini 3 (0/3, 1/8), James 8 (1/5, 1/6), Barnes 8 (4/7, 0/4), Gasparin 9 (3/5, 1/2), Berti 6 (3/3), Zilli 10 (4/6), Dellosto, Guastamacchia. All. Mecacci. Arbitri: Masi, Grazia, Bartolini. Note - Parziali: 21-10, 28-36, 45-50. Usciti per falli: Berti, Zilli. Tiri da due: Ravenna 19/49, Cento 16/35 Tiri da tre: Ravenna 4/14, Cento 6/24 Tiri liberi: Ravenna 15/22, Cento 6/9