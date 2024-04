Ravenna, Orasì, mercoledì 16 agosto il primo allenamento

Ravenna, 14 agosto 2017 - La stagione dell'OraSì prende il via mercoledì 16 agosto con il raduno che si terrà al Pala Costa alle 18.30 e il primo allenamento diretto da coach Antimo Martino. A parte Rayvonte Rice che attualmente si trova negli Stati Uniti in attesa del visto, e il pivot che non è stato ancora individuato, saranno tutti presenti gli italiani a disposizione di Martino. Questa la rosa a disposizione di Martino in attesa dell'arrivo in Italia di Rice: Jacopo Giachetti, play, 1983 Matteo Montano, play-guardia, 1992 Giacomo Sgorbati, ala, 1997 Alberto Chiumenti, ala-centro, 1987 Andrea Raschi, ala, 1979 Stefano Masciadri, ala, 1989 Alessandro Esposito, ala, 1997 Donato Vitale, play, 1998 Questi invece i ragazzi del settore giovanile che saranno aggregati al primo allenamento: Fadilou Seck, Saverio Carpi, Francesco Cinti, Amedeo Dell'Omo, Federico Mazzesi, Amerigo Montalti, Matteo Santi ed Emmanuele Scaccabarozzi. Stefano Pece