OraSì-Caserta 85-67. Ravenna continua a volare

Caserta, 12 gennaio 2020 - L’OraSì non vuole più fermarsi e schianta anche Caserta nella più lunga trasferta della stagione: 85-67 il punteggio per i giallorossi in una gara mai in discussione. La Juvecaserta resta davanti un paio di minuti, poi il Palamaggiò deve assistere impotente a 38 minuti di monologo giallorosso. Difesa quasi perfetta e attacco dalle infinite soluzioni le armi di questa squadra che non vuole smettere di stupire. Solo Forlì tiene il passo in classifica, ma Ravenna conserva 6 punti sulla seconda e si presenta al massimo della forma nella settimana dei tre impegni. Tuttavia Caserta parte anche bene segnando 6 punti con Cusin nonostante la marcatura di Chiumenti. I bianconeri vanno 9-4 ma questo è l’ultimo vantaggio che agguantano prima della debacle. Cancellieri predispone la sua zona e l’aggressività difensiva fa sbandare i campani. A Cavallo dei primi due quarti Ravenna passa da 13-13 a 13-26 mettendo a segno un parziale di 13-0 costruito sui canestri di Venuto, Sergio e Treier. Caserta non ricava nulla da Allen, Hassan e Carlsson e si affida a Giuri e Turel, ma è troppo poco per arginare la marea giallorossa. Infatti, anche dopo l’intervallo lungo, Ravenna conserva l’inerzia. Caserta prova a imbastire una difesa a zona per imbrigliare l’attacco giallorosso ma le triple in successione di Sergio, Thomas e Potts, e poco dopo quelle di Marino e Jurkatamm, dimostrano che il tentativo è fallito. La forbice continua ad allargarsi in favore dei romagnoli e prima del 30’ Treier segna la tripla (l’unica della sua gara) del +22 (47-69). La partita esaurisce così i suoi motivi di interesse poiché Caserta non c’è più mentalmente e si mostra anche molto nervosa. Ravenna tocca perfino il +27 prima di tirare il freno e concedere spazio anche ai suoi under. Farina e Bravi entrano e vanno entrambi a referto. Il sogno dell’OraSì continua.

Il tabellino

Sporting Club Juvecaserta 67 OraSì Ravenna 85 CASERTA: Bianchi 2 (0/2, 0/1), Iavazzi 3 (1/1 da 3), Hassan 5 (1/2, 1/4), Paci 7 (1/5), Aldi (0/1), Cusin 6 (3/3), Valentini 1, Allen 3 (0/1, 0/3), Carlsson 6 (0/4, 2/5), Del Vaglio ne, Giuri 21 (3/7, 1/8), Turel 13 (2/4, 2/6). All. Gentile. RAVENNA: Seck 2 (1/1), Bravi 3 (0/1, 1/1), Jurkatamm 3 (1/4 da 3), Farina, Marino 12 (2/6, 2/3), Chiumenti 2 (1/3), Venuto 10 (2/3, 2/5), Potts 15 (2/4, 3/6), Treier 10 (3/3, 1/6), Zanetti ne, Sergio 8 (1/1, 2/5), Thomas 20 (6/9, 1/4). All. Cancellieri. Arbitri: Radaelli, Tallon, Maschietto Note - Parziali: 13-18, 28-39, 47-69. Usciti per falli Sergio e Chiumenti. Tiri da 2: Ca 10/29, Ra 18/31 Tiri da 3: Ca 7/28, Ra 13/34 Tiri liberi: Ca 26/31, Ra 10/13