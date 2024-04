Marco Cardillo è il primo innesto dell’OraSì Ravenna

Ravenna, 24 giugno 2018 - Il primo volto nuovo ufficiale dell’OraSì targata Mazzon è quello di Marco Cardillo, ala di provenienza Enel Brindisi. Nato a Benevento nel 1985, Cardillo vanta diverse esperienze fra A1 e A2 avendo militato in squadre importanti come Aquila Trento, Sant’Antimo, Fortitudo Agrigento e Ferentino, prima di tornare a Brindisi nel 2015, otto anni dopo la promozione nella massima divisione ottenuta nella stessa squadra durante la stagione 2007-08.

Nel campionato scorso, in 11 minuti di presenza sul parquet, Cardillo ha tenuto medie di 1.6 punti e 2 rimbalzi tirando però con buonissime percentuali: il 40% nel tiro da 2 punti e il 32% da 3. Giudicato dagli esperti come un ottimo difensore, Cardillo può ricoprire il ruolo di ala piccola e anche quello di ala forte, alternandosi in questo ruolo con Masciadri. Mazzon dice di lui: «Marco avrà una responsabilità importante nel portare la sua etica di lavoro e la sua intensità in un gruppo giovane e soprattutto dovrà essere in grado di trascinare la difesa ed alzare i propri standard offensivi rispetto a quelli cui era abituato. Siamo stati tanto colpiti dalla sua grande voglia e determinazione nel mettersi in gioco con il Basket Ravenna e gli diamo il benvenuto».