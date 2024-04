Tilghman e Sullivan trascinano l’OraSì: battuta Torino nella gara 1 dei playoff

Faenza (Ravenna), 7 maggio 20220 - Ancora una splendida prova di squadra per l’OraSì che fa sua gara 1 dei quarti di finale playoff vincendo la battaglia fisica con la muscolare Torino grazie a una seconda parte di gara ineccepibile sul piano tecnico e tattico. Una vittoria che permette di iniziare col piede giusto la serie e che manda in estasi il numeroso pubblico accorso al Cattani.

Torna Landi fra i torinesi e il lungo ha voglia di giocare e mettersi in mostra. Lo fa con 6 punti personali per il 7-10 iniziale mentre tra i giallorossi è Denegri il più prolifico, bravo a sfruttare a proprio favore i mismatch fisici con gli avversari, più grossi ma più lenti.

Cinciarini, Sullivan e Tilghman confezionano il sorpasso sul 14-10, e l’OraSì trova anche il +6 prima di subire il ritorno piemontese grazie al buon impatto del neo entrato De Vico, 19-21.

Il secondo quarto si può dividere in due parti ben distinte: la prima favorevole agli ospiti, la seconda all’OraSì. La Reale Mutua infatti la mette sul fisico e piazza un parziale di 10-0, sempre con De Vico protagonista, che scava un solco importante, 23-34. Lotesoriere risponde disponendo la squadra a zona e mettendo per alcuni giri di lancette quattro piccoli in campo. Ne scaturisce un buonissimo momento per i giallorossi, scaltri a sfruttare anche i numerosi falli degli ospiti. Dalla lunetta trasformano Sullivan, Berdini, Denegri e Tilghman con Denegri che compie anche una magia da otto metri mettendo in fondo alla retina un tiro completamente sbilanciato. Subito dopo Cinciarini conclude il parziale di 11-0 impattando la gara sul 34-34. La sirena di metà tempo viene in aiuto ai gialloblu ospiti in evidente difficoltà.

Difficoltà che aumentano nel terzo periodo. Ravenna esce meglio dagli spogliatoi e si appoggia sulle larghe spalle di un Sullivan ispiratissimo. L’americano vince i duelli uno contro uno per depositare punti facili e strappa letteralmente palloni dalle mani degli avversari in difesa. Dai suoi guizzi nasce il +13 di metà tempo, figlio di un parziale di 16-2 dell’OraSì.

Sul 51-38 è ancora De Vico a togliere qualche castagna dal fuoco a coach Casalone. Le sue due triple riaccendono le speranze ospiti ma i suoi 4 falli non promettono nulla di buono. Ravenna chiude la terza frazione sul +9, dopo i canestri di Landi dalla lunetta e di Toscano, 58-49.

L’OraSì prova a gestire nell’ultimo quarto, ma Torino ha altre idee. Tuttavia un fallo molto ingenuo di Landi manda Berdini in lunetta per tre liberi, col play giallorosso che si salva da una palla che sarebbe andata persa. Fa 3 su 3 ed è 68-58. Si risveglia Davis e alcune sue fiammate permettono agli ospiti di recuperare, coadiuvato da un buonissimo Alibegovic. È ancora De Vico però che conclude il controparziale di 13-2, che manda i gialloblu sul 70-71.

L’OraSì non ci sta e dopo un timeout di Lotesoriere mette in campo le sue armi. Tilghman segna due canestri alla sua maniera buttandosi dentro con tutta l’energia del suo fisico possente, poi Sullivan, in completa trance agonistica, segna due triple, non proprio la sua specialità, mettendo la parola f ine sulla sfida. Termina 82-71 ed è 1-0 per Ravenna. Si replica lunedì.

------------------

OraSì Ravenna 82

Reale Mutua Torino 71

RAVENNA: Tilghman 11 (4/7, 0/1), Denegri 12 (2/4, 2/5), Gazzotti 3 (1/4, 0/1), Sullivan 27 (9/11, 2/4), Cinciarini 17 (2/8, 3/5), Simioni 2 (1/4, 0/1), Laghi ne, Benetti 4 (1/2), Giovannelli ne, Ciadini ne, Arnaldo, Berdini 6 (1/2, 0/1). All. Lotesoriere.

TORINO: De Vico 19 (0/2, 5/7), Alibegovic 11 (3/8, 1/5), Davis 9 (2/5, 1/6), Scott 8 (3/5, 0/1), Landi 8 (0/3, 2/7), Pagani 3 (1/2), Pirani ne, Raviola ne, Oboe 7 (1/2, 1/1), Toscano 6 (1/2, 1/2). All. Casalone.

Arbitri: Bartolomeo, Yang Yao, Longobucco

Note - Parziali: 19-21, 35-36, 58-49. Uscito per falli: Simioni.

Tiri da due: Ravenna 21/42, Torino 11/29

Tiri da tre: Ravenna 7/18, Torino 11/29

Tiri liberi: Ravenna 19/25, Torino 16/19