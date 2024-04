Una bella OraSì cede 76-88 alla Scaligera

Ravenna, 16 dicembre 2018 - L’OraSì deve inchinarsi al cospetto della Scaligera Verona che si impone per 88-76 al Pala de André giungendo così alla sesta vittoria consecutiva, ma la squadra di Mazzon non demerita e gioca alla pari per quasi tutta la partita.

Alla fine, a ben guardare, Ravenna paga le pessime percentuali del primo quarto perché successivamente si avvicina ma non riesce mai veramente a ricucire lo strappo. Verona parte forte con le triple di Amato e lo strapotere fisico di Candussi sotto canestro e va subito a +10 (5-15).

L’OraSì non sbanda e resta in partita mentalmente, anche se le percentuali non l’aiutano (3/15 nel primo quarto). Tuttavia nel secondo quarto Ferguson offre una grande prova d’autore segnando 20 punti in ogni maniera, con tiri anche fuori ritmo e con le mani addosso.

Sul -14 Mazzon chiama timeout e l’OraSì esce bene dalla pausa. Quattro triple di fila e i liberi di Smith riportano il margine sotto la doppia cifra 39-46. E dopo l’intervallo lungo la formazione di casa produce il suo massimo sforzo. Cardillo ed Hairston in penetrazione la mandano a un solo possesso (43-46), ma la Tezenis non si lascia sorprendere e si affida a Candussi per rimettere distanza tra sé e la formazione romagnola (47-58).

I due Usa in giallorosso piazzano un nuovo parziale e l’OraSì torna a -3 (55-58), ma Henderson si sveglia all’improvviso e insacca la tripla del 57-63. È il 30’ e da questo momento Verona gestisce magistralmente il finale di gara. Ci si mettono anche gli arbitri che fischiano un generoso fallo tecnico a Mazzon mettendo ancora più in fiducia la Scaligera che completa il parziale con Ferguson e Ikangi tornando a +12 (57-69).

È la spallata decisiva poiché l’OraSì profonde grandissimo impegno ma non riesce più a ricucire lo strappo e alla fine lo scarto resta il medesimo. Vince Verona ma è una bella OraSì.

Il tabellino

OraSì Ravenna 76 Tezenis Verona 88 ORASì: Tartamella ne, Hairston 16 (5/8), Smith 22 (5/6, 3/8), Montano 5 (0/2, 1/9), Jurkatamm 3 (1/3 da 3), Cardillo 6 (2/3, 0/2), Masciadri 3 (0/1, 1/5), Rubbini (0/1 da 3), Seck ne, Gandini 6 (2/2), Baldassi ne, Laganà 15 (3/12, 2/5). All. Mazzon VERONA: Dieng ne, Ferguson 27 (4/7, 5/9), Amato 16 (0/4, 4/11), Candussi 20 (7/10, 1/3), Henderson 7 (1/3, 1/1), Maspero 3 (1/4 da 3), Udom 9 (3/4, 1/3), Quarisa, Severini 3 (1/2, 0/2), Ikangi 3 (1/1 da 3). All. Dalmonte Arbitri: Salustri, Chersicla, Patti Note - Parziali: 12-19, 39-46, 57-63 Tiri da 2: Ra 17/34, Vr 16/30 Tiri da 3: Ra 8/32, Vr 14/34 Tiri liberi: Ra 18/24, Vr 14/16 Spettatori: 1.900