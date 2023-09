OraSì, test con Imola Bernardi punta sul gruppo

Primo impegno agonistico per l’OraSì che questo pomeriggio alle ore 16.20 affronta la Virtus Imola al PalaRuggi per testare i primi schemi dopo due settimane di lavoro intenso. Virtus Imola che sarà anche prossima avversaria nel campionato di serie B Nazionale. Le premesse sembrano buone e coach Bernardi si dice soddisfatto di quello che ha visto fino ad ora. "I ragazzi hanno mostrato un’ottima predisposizione - spiega -. Si tratta di giocatori di talento che hanno come obiettivo il professionismo, pertanto sono focalizzati sul miglioramento individuale e di squadra e si impegnano molto nel lavoro quotidiano". Buona anche la chimica di squadra. A Ravenna si è sempre puntato molto sul gruppo e sull’unità di intenti, vero valore aggiunto delle formazioni giallorosse in tutti gli anni di A2. Qualità che invece era decisamente mancata alla formazione dell’anno scorso. Proprio la chimica di squadra è uno dei punti fermi della pallacanestro di Bernardi e il tecnico esprime apprezzamento per la capacità dei giocatori di stare insieme. "I principi sui quali lavoro sono la costruzione del gruppo, l’essere solidali l’uno con l’altro e l’unità, perché credo che siano caratteristiche che accrescono il potenziale di una squadra, e mi sembra che i ragazzi abbiano legato bene tra loro - afferma -. Ora si tratta di compiere il passo successivo. Il campionato è molto competitivo e comprende dei roster di grande qualità, quindi dovremo giocare sempre al massimo e costruire quella cattiveria agonistica che serve in questo tipo di competizioni". È presto invece per parlare di caratteristiche tecniche. Il tecnico riminese intende prima comprendere le qualità dei singoli per costruire poi un gioco adatto alla squadra. Tuttavia l’impegno di questo pomeriggio potrà dare qualche indicazione sugli schemi inseriti in questi giorni.

"A Imola la squadra sarà al completo e sono curioso di vederli giocare insieme in una partita - prosegue Bernardi -. Probabilmente non saremo molto brillanti perché i carichi di lavoro di queste prime settimane sono stati pesanti, ma voglio almeno vedere tradotti sul campo gli argomenti che abbiamo affrontato in palestra. Difesa, agonismo, gioco d’insieme e ritmo nelle situazioni di passaggio dalla difesa al contropiede". La strada intrapresa è quella giusta, ma per vedere la vera OraSì bisognerà attendere qualche altra settimana. "Gli schemi vanno automatizzati e per fare questo ci vuole tempo, soprattutto perché si tratta di un gruppo quasi completamente rinnovato - sottolinea Bernardi -. La squadra che vedremo in queste prime amichevoli e in Supercoppa non sarà la stessa che vedremo tra qualche mese, ma so che il pubblico di Ravenna possiede tradizione e competenza quindi sono convinto che avrà la pazienza di aspettarci".

Stefano Pece