OraSì Ravenna sconfitta da Udine, esce dalla Coppa Italia a testa altissima

Roseto degli Abruzzi (T eramo), 12 marzo 2022 - Si ferma in semifinale la corsa dell’OraSì in Coppa Italia, ma la formazione romagnola esce a testa alta dalla competizione dopo l’impresa di venerdì. La favola non si ripete poiché Udine è troppo lunga, grossa e concentrata sull’obiettivo per arretrare anche di un solo centimetro, ma l’OraSì ha il merito di provare fino all’ultimo a mettere in difficoltà l’avversaria. La fatica poi fa il resto, ma la formazione giallorossa torna dall’Abruzzo con la consapevolezza di avere uno dei gruppi più compatti dell’intera categoria e un carattere da leoni.

Resteranno negli occhi le prestazioni di venerdì dei quattro senior e per i giovanissimi under 19 il ricordo di essere stati protagonisti insieme ai veterani di qualcosa di prezioso.

In avvio la prima differenza rispetto alla gara con Pistoia è la presenza di Sullivan, ripresosi dall’influenza. Tuttavia Udine non ripete gli errori di Pistoia, la quale si era intestardita nel tiro da 3, e parte forte attaccando la zona giallorossa muovendo la palla e cercando l’uomo dentro l’area. Antonutti sfrutta tutte le occasioni dalla media mentre Nobile colpisce da 3 punti. Così i friulani vanno sul 18-9 ma l’OraSì è tutt’altro che arrendevole. Gazzotti si carica in spalla la squadra nelle fasi iniziali, poi ci pensa Denegri con 5 punti personali a tenere in bilico il punteggio, 18-14.

Tuttavia Udine può ruotare dieci uomini e Boniciolli li manda in campo tutti già nel primo quarto. Il ritmo dei bianconeri quindi resta sempre alto e le soluzioni offensive sono infinite. I punti di Mussini, Italiano e Pellegrino scavano il nuovo +8, 27-19 col quale si chiude la prima frazione.

Per tutto il primo tempo Sullivan appare un po’ arrugginito e viene preso in mezzo dai lunghi friulani risultando poco incisivo. In difesa Ravenna deve fare i conti con lo spauracchio dei falli quindi non può mettere troppa pressione sui tiratori, così Udine ne approfitta mandando a referto molti giocatori diversi. Sono soprattutto Cappelletti e Antonutti a fare la voce grossa.

Nel secondo quarto ci sono anche 7 punti di Tilghman, una tripla di Simioni e due buonissime penetrazioni di Gazzotti, non abbastanza però per impensierire Antonutti e compagni. La forbice infatti si allarga costantemente e al 20’ sono 19 i punti di differenza fra le due squadre, 52-33, con Udine che in precedenza aveva toccato anche il +21.

Nella seconda parte nell’OraSì c’è la volontà ma ciò che manca sono le energie. I senior ci provano, mostrando abnegazione e voglia di onorare la maglia, gli under ci mettono l’anima, ma Udine è veramente troppo lunga per perdere di vista il traguardo.

La forbice infatti oscilla intorno ai 22-24 punti e al 30’ il punteggio è 69-45 dopo due canestri di Pellegrino.

L’OraSì però non è mai morta e fino al 40’ continua a dare battaglia. Anzi, con l’ultimo colpo di coda dei suoi senior rosicchia diversi punti, arrivando a toccare il -12, prima di arrendersi definitivamente. Nel finale Zambelli concede anche una lunga vetrina ai più giovani, tutti in campo insieme a Denegri.

Udine avanza in finale, ma l’OraSì la sua coppa l’ha già vinta.

Stefano Pece

------------

Old Wild West Udine 88

OraSì Ravenna 69

UDINE: Nobile 19 (2/2, 3/6), Italiano 7 (2/2, 1/3), Pieri, Esposito 6 (3/6, 0/1), Mussini 9 (2/2, 1/6), Antonutti 14 (7/9, 0/3), Walters 10 (5/5), Lacey 2 (1/1, 0/1), Giuri 3 (0/1, 1/5), Pellegrino 11 (4/7), Azzano ne, Cappelletti 7 (2/4, 1/5). All. Boniciolli.

RAVENNA: Giovannelli 3 (0/1, 1/3), Siboni, Bellini, Laghi (0/2, 0/1), Martini 2 (1/2), Sullivan 2 (1/7), Tilghman 21 (10/16, 0/4), Gazzotti 13 (4/6, 1/3), Ciadini (0/1, 0/1), Simioni 15 (3/3, 3/4), Denegri 13 (2/3, 3/7). All. Zambelli.

Arbitri: Radaelli, Martellosio, Nuara

Note - Parziali: 27-19, 52-33, 69-45

Tiri da due: Udine 28/39, Ravenna 21/41

Tiri da tre: Udine 7/30, Ravenna 8/23

Tiri liberi: Udine 11/12, Ravenna 3/3