Portuali, matricola da scoprire Tanti innesti e obiettivo salvezza

Con i primi allenamenti in spiaggia, si è ufficialmente aperta la stagione 2023-24 per la squadra femminile di pallavolo del Csrc Portuali di Ravenna, formazione che parteciperà, da matricola, al campionato di serie C. Cesare ‘Cece’ Iascio, responsabile della sezione pallavolo dei gloriosi Portuali, e il suo vice Alessandro Fogli, sono partiti dalla riconferma di coach Stefano Rambelli, di nuovo alla guida della formazione cittadina, col supporto del vice Davide Venditti. Dello staff della ‘prima squadra’, fanno parte il dirigente accompagnatore Nicola Feletti e il preparatore atletico Fabrizio Lini.

Anche il roster, che avrà come obiettivo quello di conquistare il prima possibile la salvezza in un campionato tutto nuovo com’è la serie C, si è arricchito di importanti novità. Nel reparto delle alzatrici sono arrivate Sofia Ceccoli, giunta dall’Olimpia Ravenna, ma reduce dal campionato di serie C a Russi, nonché Maria Giulia Ravaglia, che l’anno scorso anno ha giocato in B2 con la maglia dell’Olimpia. Stessa provenienza per l’opposta Giulia Piovaccari. Anche la centrale Annarita Gaddoni, che torna al volley indoor dopo due stagioni dedicate al beach volley (in precedenza ha militato a Lugo in C), è uno dei volti nuovi, al pari della schiacciatrice Elena Ballardini, reduce dalla promozione in B2 conquistata a Massa Lombarda.

È una novità anche la centrale Martina Santini, che l’ultimo anno ha giocato a Bellaria. Della scorsa stagione sportiva, sono state confermate molte delle ragazze protagoniste della grande cavalcata verso la promozione in serie C.

Nello specifico sono rimaste la capitana Martina Ghetti (schiacciatrice), le altre ‘bande’ Lucia Galassi, Agnese Zoffoli, Stefania Carsetti; i liberi Jessica Francisconi ed Erika Gelosi, la centrale Alice Prati, l’opposta Matilde Galassi e il jolly offensivo Elisa Casadei, utilizzabile indifferentemente nel ruolo di schiacciatrice e in quella di opposta.

"Anche per questa nuova stagione sportiva – hanno commentato Cesare Iascio e Davide Fogli – la Cooperativa Portuale di Ravenna sarà al fianco di tutte le squadre della sezione pallavolo. D’altronde, senza il supporto della Cooperativa, non sarebbe possibile affrontare un campionato impegnativo e dispendioso come la serie C, né tanto meno si potrebbe consentire l’attività giovanile alle ragazze della formazione under 18.

Proprio il sestetto U18 sarà guidato in panchina da coach Cristian Gnani e dal vice Simone Fogli".