Ravenna calcio. Serata con ’Spazio 104’

La forza del gruppo è il mantra ripetuto fin da inizio stagione e che ha accompagnato ogni successo dal Ravenna di Massimo Gadda. Un messaggio che è diventato il focus attorno al quale è stata incentrata la serata conviviale trascorsa da tutta la squadra giallorossa in compagnia dei ragazzi di ‘Spazio 104 Insieme’, l’associazione costituita nel 2020 da genitori di figli diversamente abili, con lo scopo di trovare uno spazio di aggregazione, al termine del percorso scolastico. Il tutto finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità di creare socialità ed inclusività. #Insiemeèpiùbello è l’hashtag che contraddistingue tutte le iniziative di ‘Spazio 104 Insieme’ e che rappresenta il valore condiviso su cui si è sviluppato il rapporto col Ravenna Fc. Rapporto che va avanti da qualche anno e sul quale sono state poste le basi di altre future iniziative. Al di la dei lusinghieri risultati, è stato significativo riscontrare come la sinergia che si è creata tra i ragazzi è diventata la loro forza, permettendogli di superare le difficoltà derivate dalla disabilità per affrontare con naturalezza la vita quotidiana. Dopo un bel momento di confronto, i calciatori giallorossi hanno avuto modo di intrattenersi con i ragazzi e consumato un ottimo aperitivo preparato dagli stessi, dandosi appuntamento presto sugli spalti del Benelli.