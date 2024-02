Serie B femminile

Crescono bene le ‘sorelle minori’ dell’E-Work. Il Faenza Basket Project si sta facendo valere nel campionato di serie B, torneo a cui partecipa per la prima volta, candidandosi ad entrare tra le prime tre della Poule Play Off, per partecipare agli spareggi promozione. Un obiettivo difficile da raggiungere, perché Basketball Sisters Zola Predosa e Puianello Basket Team sono le grandi favorite per le prime due posizioni, mentre per la terza ci sarà da battere la concorrenza di Cavezzo, Happy Basket Rimini e Magika Castel San Pietro. Faenza ha perso all’esordio 64-84 in casa con Zola Predosa, riscattandosi nella seconda giornata con una rotonda vittoria per 66-35 sul campo della Libertas Rosa Forlì. Domani alle 18 la squadra di coach Sferruzza sarà di scena a Valdarda, ultima in classifica insieme alle forlivesi. La trascinatrice delle faentine è Edokpaigbe, autrice di 19.6 punti di media in stagione e ritagliatasi anche uno spazio in serie A1, nel giro della prima squadra come Gori, Grande, Bernabè e le cugine Elena e Caterina Ciuffoli. A fare da chioccia al gruppo, composto da giovani del vivaio e da prestiti arrivati da tutta Italia, ci sono Morsiani e Porcu, con quest’ultima si divide tra campo e il ruolo di direttore sportivo.

La formula del campionato, prevede che le prime due al termine della Poule Play Off lunga 14 gare, accedano ai concentramenti nazionali, mentre la terza giocherà gli spareggi per entrare anche lei nelle fase decisiva per salire in A2. Faenza ha dunque ancora 11 partite per centrare un obiettivo difficile, ma non impossibile. Classifica: Basketball Sisters Zola Predosa e Puianello Basket Team 4; Cavezzo, Faenza, Magika Castel San Pietro e Happy Basket Rimini 2; Fiore Basket Valdarda e Libertas Rosa Forlì 0.

Luca Del Favero