Tezenis Verona-OraSì Ravenna 74-71. I giallorossi cedono sul filo di lana

Ravenna, 18 marzo 2018 - Termina sul filo della sirena la gara dell’Agsm Forum che regala il successo alla Tezenis Verona per 74-71. Un finale che ricalca fedelmente quello di Imola con Montano che pesta la linea laterale con in mano la palla del pareggio a pochi istanti dal termine.

Nei primi 30 minuti regna l’equilibrio. Le difese dominano sugli attacchi e si segna con difficoltà. Verona prova ad allungare con due triple di Greene e Jones, ma l’OraSì recupera in breve tempo restituendo l’equilibrio alla contesa. Nel primo tempo la Tezenis domina decisamente i rimbalzi, ma la difesa di Ravenna annebbia le idee ai veneti che perono palloni in serie. Un ispirato Masciadri si fa notare per le percentuali al tiro, ma il vantaggio più consistente dei primi 20 minuti è il 25-30 dell’OraSì, recuperato subito da un paio di sfuriate dei soliti Greene e Jones.

Gli stessi due mettono pressione alla difesa romagnola, ma Ravenna regge bene l’urto grazie ai punti di Grant sotto canestro e alle triple di Masciadri e Montano. Al 30’ è proprio Ravenna a sorpassare 54-55, ma il vantaggio dura un battito di ciglia. L’inizio del quarto periodo vive un buon momento scaligero con Amato e Greene che confezionano un parziale di 6-0 mandando Verona sul 60-55.

La partita però è ben lontana dall’essere finita. Grant e Rice dalla lunetta riducono il divario (62-60), ma due azioni gettate al vento dagli avanti giallorossi riportano l’inerzia in mano veneta. Sono di nuovo Amato e Greene a scavare il solco in favore della Tezenis (70-63), a cui rispondo Masciadri e Montano (70-68).

Un nuovo allungo veronese arriva a cronometro fermo, ma Giachetti risponde presente dall’arco. A 20” dalla fine il punteggio è 72-71. Ravenna ricorre al fallo che manda Poletti in lunetta. Il lungo fa 2/2 a 5” dal termine e sul 74-71 Montano ha in mano la palla del pareggio. La guardia si allarga ma pesta la linea laterale, consegnando di fatto la vittoria alla Tezenis. Ravenna conserva almeno la differenza canestri ma torna a casa con l’amaro in bocca.

Il tabellino

Tezenis Verona 74-OraSì Ravenna 71 TEZENIS VERONA: Amato 7 (2/2, 1/5), Udom 7 (2/4, 0/3), Greene 31 (3/5, 7/11), Jones 16 (2/4, 2/8), Poletti 4 (1/3, 0/1), Dieng (0/1 da 3), Ikangi (0/2 da 3), Nwohucha, Oboe ne, Guglielmi ne, Palermo (0/2 da 3), Toté 9 (2/2, 1/3). All. Dalmonte. ORASì RAVENNA: Montano 8 (0/2, 2/7), Chiumenti 4 (2/5), Giachetti 8 (1/4, 2/2), Rice 7 (2/3, 0/6), Masciadri 21 (3/4, 5/6), Vitale, Esposito ne, Grant 17 (6/9), Sgorbati (0/1, 0/1), Raschi 6 (2/2 da 3). All. Martino. Arbitri: Ursi, Caruso, Marota Note - Parziali: 16-14, 34-33, 54-55. T2: Vr 12/20, Ra 14/28. T3: Vr 11/36, Ra 11/24. TL: Vr 17/20, Ra 10/14. Rimb. 40-27.