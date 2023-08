Torna il Kendo europeo Sport che annulla i confini

Torna a Ravenna il kendo europeo. Da oggi al 3 settembre, le palestre Itis e Morigia saranno la sede dell’annuale incontro internazionale che si svolgerà sotto la guida del maestro Tani. Per il secondo anno consecutivo Ravenna sarà la meta dei 150 atleti che parteciperanno al ‘Bu toku mu kyo 2023’, organizzato dall’Associazione italiana kendo ‘Shinken sui kan’. Il tradizionale evento internazionale, aperto a tutti gli atleti kendoka europei, è giunto all’edizione n.10. Al meeting, gestito a livello organizzativo dal ravennate Giovanni Fresa (5° dan), presidente del dojo ravennate, parteciperanno 150 atleti provenienti da Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Giappone, Italia, Romania, Russia, Svizzera, Olanda e Regno Unito. L’evento vuole riaffermare il significato stesso del titolo dell’iniziativa: “la virtù marziale che annulla i confini” soprattutto nel momento in cui l’interruzione del dialogo tra i popoli ha lasciato il posto ad un conflitto che per il secondo anno ha riportato tutt’Europa a fare i conti con la guerra.

Lo stesso sarà coordinato e condotto dal maestro Katsuhiko Tani (Hanshi 8° dan), uno dei più importanti maestri di kendo a livello mondiale, e sarà coadiuvato dal maestro Toshifumi Hichiwa (Kyoshi 8° dan), unitamente al ct della nazionale italiana Livio Lancini (7° dan) e al presidente del dojo fiorentino, Bernardo Cipollaro (7° dan). Il Bu Toku Mu Kyo 2023, si svolgerà oggi e domani alla palestra dell’Iti, per poi trasferirsi fino al 3 settembre alla palestra dell’istituto Morigia, e sarà articolato in più sessioni di allenamento, prove e sperimentazioni tecniche, ma diventerà una 5 giorni di relazioni, divertimento, eventi di socializzazione tra le diverse delegazioni partecipanti. L’auspicio degli organizzatori è che, nei prossimi giorni, Ravenna, oltre che capitale del kendo europeo, possa diventare un esempio di convivenza e dialogo tra le persone di diversi paesi.