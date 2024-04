Veroli Roma-Orasì Ravenna 60-81. Ecco i primi 2 punti della stagione

Ravenna, 6 dicembre 2020 - L’OraSì porta a casa i primi 2 punti della sua stagione vincendo di autorità per 81-60 sul campo della Stella Azzurra. E lo fa con una prestazione molto confortante dal punto di vista difensivo. La barriera giallorossa spariglia le carte di una giovane e inesperta Stella Azzurra la quale va a sbattere sistematicamente sul muro eretto dal tecnico Bruno Savignani. Savignani che per l’occasione sostituiva Cancellieri in panchina, ancora fiaccato dal virus. Prova convincente per l’OraSì in una partita che di fatto dura solo due quarti. Il primo è di sostanziale equilibrio, 20-20, con una Stella Azzurra che prova a colpire con l’atletismo e la velocità e l’OraSì che resiste puntando invece sull’esperienza di Cinciarini e Chiumenti. Dal secondo quarto la partita prende tutta un’altra piega e Ravenna indirizza il match come voleva. Difesa aggressiva e tantissime palle rubate che si trasformano in transizioni offensive. Dopo i primi 3 punti del quarto che sono di marca capitolina, l’OraSì ne segna 20 in fila con Denegri, James, Oxilia e Givens autori di un secondo quarto sontuoso. Sale così a +17 sul 23-40 per non voltarsi più indietro. Sono passati soltanto 16 minuti di gioco ma la partita è sostanzialmente chiusa. I giallorossi toccano il +20 prima di lasciare un po’ di campo agli avversari i quali provano a riavvicinarsi prima dell’intervallo lungo con gli americani. Si va al riposo sul 35-49 ma nella seconda parte cambia poco. L’OraSì controlla, domina difensivamente e colpisce quanto basta in attacco per mantenere il controllo delle operazioni. Nel finale ormai deciso, Savignani manda in campo anche tutta la giovanissima panchina e Laghi bagna il debutto con 3 punti. L’OraSì torna in campo mercoledì 9 dicembre in casa con Rieti.

Il tabellino: Stella Azzurra Roma-OraSì Ravenna 60-81

STELLA AZZURRA: Innocenti 4 (2/3, 0/1), Nikolic 14 (4/8, 1/3), Ndzie, Stephen 13 (5/10, 1/5), Ghirlanda 2 (0/1 da 3), Menalo 4 (1/2), Cipolla (0/2), Visintin (0/2), Giordano 4 (1/4, 0/1), Pugliatti 1 (0/2), Elhadji (0/1), Danier Ray 18 (6/9, 1/2). All. D’Arcangeli. ORASì RAVENNA: Oxilia 12 (1/1, 2/4), Laghi 3 (1/1 da 3), Giovannelli, Mazzotti, Givens 14 (6/10, 0/1), James 22 (8/11, 1/6), Denegri 12 (2/2, 0/4), Chiumenti 4 (0/3), Cinciarini 6 (1/6, 1/6), Venuto ne, Maspero 8 (1/2, 2/3). All. Savignani. Arbitri: Patti, Tarascio, Grazia Note - Parziali: 20-20, 35-49, 51-64. Usciti per falli: Chiumenti, Cinciarini, Maspero Tiri da 2: St 19/43, Ra 19/35 Tiri da 3: St 3/13, Ra 7/25 Tiri liberi: St 13/30, Ra 22/33