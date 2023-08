Volley serie B. Pietro Pezzi al via, Rizzi guiderà il gruppo

Vacanze finite. Al Pala Costa si è infatti radunata la Pietro Pezzi Ravenna, che ha iniziato la preparazione in vista del campionato nazionale di serie B maschile, da affrontare per il secondo anno consecutivo. Si scaldano dunque i motori per i ragazzi di coach Federico Rizzi, nuovo allenatore, passato dal campo alla panchina. La rosa della Pietro Pezzi – club cittadino nato nel 2017 ed intitolato ad un atleta esemplare, capace di distinguersi e di farsi voler bene, sia con la divisa da gioco, sia con quella da poliziotto – ha iniziato la stagione con un breafing, alla presenza della dirigenza e dello staff al completo.

L’incontro è servito per conoscersi e per dettare le regole di una stagione che sarà sicuramente intensa e difficile. La squadra sarà chiamata ancora una volta a centrare l’obiettivo della salvezza, dopo quella entusiasmante ottenuta al termine della passata stagione. Il ‘primo giorno di scuola’ è servito anche per effettuare i test col preparatore atletico Daniele Ercolessi, al 3° anno alla Pietro Pezzi, e con i fisioterapisti Giovanni Donadio e Antonio Corvetta che, con la struttura Arti Motorie, seguono i trattamenti e le riabilitazioni degli atleti. Il primo impegno agonistico nel programma delle amichevoli pre campionato è il trofeo ‘Vanni Monari’, quadrangolare che la Pietro Pezzi organizzerà per il secondo anno consecutivo ospitando San Mauro Pascoli, Forli e Paolo Poggi San Lazzaro.

Le semifinali sono in programma mercoledì 20 e giovedì 21 settembre mentre e la finale verrà disputata sabato 23 settembre sempre al Pala Costa. Il debutto in campionato è previsto il 7 ottobre a San Marino. La Pietro Pezzi è stata inserita nel girone E di serie B, e avrà queste avversarie: Ferrara, San Marino, Forlì, San Mauro Pascoli; Ancona, Osimo (Ancona), Castelferretti (Ancona), Loreto (Ancona), Lube Civitanova, Macerata, Potenza Picena (Macerata), San Severino Marche (Macerata). Questo è il roster della Pietro Pezzi 2023-24. Alzatori: Andrea Cerquetti e Nicolò Zama (dal Faenza, lo scorso anno alla Pietro Pezzi Junior di serie D); centrali: Andrea Giugni, Giacomo Minniti e Marco Raggi; schiacciatori: Alessandro Cardia, Alberto Oliva (da Bologna di A3), Matteo Baroni (dalla Robur), Marco Vignoli (dal Portomaggiore di serie D); opposti: Federico Sfondrini (da Aqui Terme di serie B), Federico Fiorini (dal Portomaggiore di serie D); liberi: Stefano Marchini e Matteo Ciccorossi. Allenatore Federico Rizzi, assistenti: Claudio Velastri e Franco Cottignoli; team manager Giancarlo Casadio; preparatore atletico Daniele Ercolessi; fisioterapisti Giovanni Donadio, Antonio Corvetta e Matteo Golfari; osteopata Flavio Tiene.