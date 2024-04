Gsa Udine - OraSì 98-59, Ravenna sprofonda di nuovo

Udine, 28 ottobre 2018 - Per la seconda volta in questo inizio di stagione l’OraSì esce umiliata nell’orgoglio e nel punteggio. Con la Gsa Udine forse va anche peggio che con Montegranaro, poiché la squadra issa bandiera bianca quasi subito non mostrando alcuna voglia di lottare almeno per ridurre il passivo.

Il 98-59 finale è eloquente dello strapotere di una Gsa padrona del campo che arrivava a questa sfida con tutte le pressioni addosso a causa di una classifica deficitaria. Illusoria invece la vittoria di Ravenna con Cento che aveva solo mascherato gli enormi problemi che ancora affliggono la squadra.

La chiave della gara arriva nel terzo periodo quando una grandinata di triple (ben 9) di Simpson, Powell e Cortese, scavano il solco decisivo. Il parziale del terzo periodo infatti recita 35-15 per la Gsa, un break che chiude di fatto l’incontro. Smith ed Hairston inconcludenti, il primo sembra giocare soltanto per le statistiche, il secondo troppo spesso sprofonda contro i lunghi avversari, Cardillo e Gandini in attacco sono pressoché nulli e quando non reggono nemmeno in difesa diventano quasi un peso. Come Masciadri, impalpabile in questo avvio di stagione.

Laganà prova qualcosa in attacco, ma non è il giocatore visto a Bergamo e Montano, il quale dovrebbe scardinare le difese uscendo dalla panchina, fa 1/11 al tiro. Nemmeno i giovani riescono a dare la scarica di energia che ci si attenderebbe da loro. Fatte queste premesse, ecco che si spiega il -39 che fa il paio col -34 di Montegranaro facendo della difesa dell’OraSì una delle tre peggiori del campionato, mentre l’attacco risulta essere il peggiore. C’è ancora molto da lavorare in casa giallorossa.

Il tabellino

Gsa Udine - OraSì Ravenna 98-59 GSA Udine: Pinton 7 (2/4 da 3), Genovese (0/1, 0/3), Visentini, Spanghero 7 (1/2, 1/3), Nikolic, Pellegrino 8 (2/5, 0/1), Simpson 26 (4/5, 6/8), Powell 17 (6/7, 1/2), Penna 4 (2/4), Mortellaro 13 (6/8). All. Cavina. OraSì Ravenna: Gandini (0/1, 0/1), Jurkatamm 2 (0/1 da 3), Hairston 14 (6/11), Baldassi (0/1 da 3), Cardillo (0/2, 0/2), Tartamella ne, Seck, Masciadri 5 (2/5, 0/2), Smith 21 (7/12, 2/8), Rubbini 3 (1/3 da 3), Montano 3 (1/6, 0/4), Laganà 11 (3/5, 0/1). All. Mazzon. Arbitri: Maschio, Gagno, Puccini Note - Parziali: 20-13, 40-31, 75-46 T2: Ud 22/35, Ra 19/42 T3: Ud 14/27, Ra 3/23 TL: Ud 12/16, Ra 12/16