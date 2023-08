"300mila euro per l'asfalto a Correggio: interventi in vista"

Efficientamento energetico alla scuola di Prato di Correggio e l’asfaltatura di alcune strade. La giunta comunale correggese ha deliberato interventi da eseguire entro fine ottobre, per una spera totale totale di 400 mila euro. Per la nuova caldaia alla scuola di Prato è prevista una spesa di 90 mila euro, che porterà in futuro a un risparmio energetico evidente. Si aggiungono altri 300 mila euro per la manutenzione di strade comunali tra quelle che maggiormente necessitano di interventi, in condizioni di degrado e di potenziale pericolo.

Per il sindaco Fabio Testi si tratta di interventi per aumentare la sicurezza dei cittadini. Sono numerose le strade locali che hanno bisogno di manutenzione ordinaria e soprattutto straordinaria, come dimostrano anche le costanti segnalazioni che arrivano dai cittadini: non solo dalla periferia ma pure dal centro abitato correggese.