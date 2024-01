A Boretto la rassegna prosegue con il film di Antonio Albanese

Prosegue la rassegna del cineclub Claudio Zambelli al teatro di Boretto. Una proiezione ha animato ieri il Capodanno con il film "Ferrari", un’epica storia di passione, coraggio e determinazione che ha reso Enzo Ferrari una leggenda nel mondo dell’automobilismo, per una produzione cinematografica ambientata in parte nel Reggiano. La rassegna prosegue sabato 6 gennaio alle 18 con la proiezione di "Cento domeniche", film di Antonio Albanese che propone una toccante storia di amore paterno e risveglio alla realtà, che segue un ex operaio nel suo percorso per realizzare il sogno di un matrimonio sontuoso per la figlia, scoprendo amaramente le insidie celate dalla sua banca di fiducia.

Proiezione unica con ingresso a 5 euro.

Per informazioni: cineclubclaudiozambelli.org