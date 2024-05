A Brescello sfilano i trattori

Prosegue a Lentigione di Brescello, nell’area del centro sociale della frazione, la festa dei lavoratori promossa dall’associazione Daccapo con Comune, Cgil e Fondazione Paese di don Camillo e Peppone, con eventi per tutta la giornata di oggi.

In programma la tradizionale sfilata di trattori da piazza Matteotti in centro a Brescello, corteo istituzionale con la banda di Boretto, pranzo tradizionale (salumi misti, tortelli verdi, tagliatelle, arrosto con patate e dolce), accompagnato da musica e animazioni varie con il Coco Party, le note di Manuel Comelli, il barzellettiere Daniele Pasini, nel pomeriggio Street Food in musica con il duo acustico La Pirata e il trio "Pier rubò una Rosa".

Per informazioni e per le prenotazioni del pranzo bisogna telefonare al numero 331-1415764.