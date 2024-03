A Cavriago torna la tradizionale ’Fiera del Bue Grasso’

Oggi a Cavriago si rinnova il tradizionale appuntamento della Fiera del Bue Grasso a Cavriago, giunta alla sua 218° edizione.

In piazza Zanti i prodotti tipici della mostra enogastronomica "Tipico & Tipico: i sapori e gli aromi", gli stand delle associazioni di volontariato del territorio, oltre al mercato tradizionale in via della Repubblica e via Rivasi, e le bancarelle con prodotti artigianali ed artistici sempre in via Rivasi.

L’area di piazza Benderi ospita invece "Ciccioli in fiera", mentre nel parcheggio del Multiplo viene allestita la XXIII edizione della Mostra Nazionale di Bovini di razza Reggiana organizzata da ANABoRaRe, con taglio della forma di Parmigiano Reggiano di vacche rosse, sfilata e premiazione degli animali. Alla sede Auser di via don Tesauri è aperta la mostra fotografica "Viaggio nel mondo della natura" a cura del Gruppo fotografico "Cuariegh".

Per i giovani è allestito il luna park in piazzale Govi e in piazza Zanti. L’inaugurazione della storica fiera è in programma stamattina alle 11,15 in piazza Zanti, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali.