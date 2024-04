A Correggio per la chiesa: "Valutiamo ulteriori passi"

Da parecchi anni la situazione alla chiesa di Santa Maria della Misericordia e all’annessa Ospitale, in centro a Correggio, era senza passi avanti, con una inagibilità sempre più evidente a causa del passare del tempo e delle intemperie. C’è voluto un importante cedimento strutturale, nel luglio dello scorso anno, a far cambiare le cose.

Il Carlino ha evidenziato i rischi di perdere per sempre un luogo storico e di alto interesse artistico-culturale nel cuore della cittadina. E con l’impegno corale di istituzioni, tecnici e volontari, si è arrivati non solo a reperire fondi per una prima messa in sicurezza della struttura, ma anche allo stanziamento di una ulteriore somma per recuperare gran parte dell’edificio. E ieri mattina a Correggio è arrivato addirittura il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per un sopralluogo diretto, guidato dall’architetto Gianluca Nicolini (consigliere comunale ed esperto di quella chiesa) e da un funzionario della Soprindentenza di Bologna.

Il ministro non ha fornito date, numeri o scadenze, ma è sembrato intenzionato ad accogliere l’appello lanciato da Correggio: "Non ci sono solo le grandi città d’arte. In Italia ci sono tanti piccoli centri che esprimono grandi identità culturali. Correggio è tra questi centri. Riteniamo che questa chiesa possa esprimere un grande potenziale culturale e che sia meritevole di un ulteriore e definitivo intervento. Appena ci perverrà una stima dei costi valuteremo i passi successivi".

Antonio Lecci