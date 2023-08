A Costabona la tradizione del Maggio Croce rossa in festa a Toano

Agosto agli sgoccioli, ecco cosa fare oggi in Appennino.

A Bergogno (Casina), alle 16,30, "Fole di paese", passeggiata e narrazioni nel borgo insieme a "Galline Volanti", a cura di "Effetto Notte", aperto anche il bar del borgo, ingresso gratuito con prenotazione (info: 349 4433017).

A Carpineti, si chiude la "Fiera di San Vitale", dedicata agli anni Cinquanta: stamattina tradizionale mercato della fiera, intrattenimento con artisti di strada, attività per bimbi e stand gastronomici; dalle 16, al teatro parrocchiale, incontro culturale con presentazione dei libri di Alessandro Carri e Luciano Rondanini, che dialogheranno con Tiziano Borghi; alle 21, in piazza Matilde di Canossa, concerto della "Merulo Big Band", diretta dal maestro Giovanni Picciati, per i 20 anni di attività; alle 23, spettacolo pirotecnico; ingresso libero (in caso di maltempo al Parco Matilde, info: 0522 615020). A Castelnovo Monti, si svolge la 51ª edizione della "Granfondo Matildica", tappa "Uci Granfondo World Series" di ciclismo: dalle 8,30 alle 11,30, in piazza Gramsci, passaggio e punto ristoro (info: www.granfondomatildica.it).

Sempre a Castelnovo, in piazza Peretti, dalle 8,30, mercatino dell’antiquariato; in centro storico, dalle 10 alle 20, "Festival dell’arcobaleno", esposizione di opere artistiche (pittura, scultura, fotografia), con intrattenimento a cura di "Accademia Equestre" e stand gastronomici; nei negozi del paese prosegue "Lo sbaracco", con prodotti a prezzi stracciati; e nei bar "Aperisbaracco".

Inoltre, con ritrovo dei concorrenti in località Pianello, dalle 8, e arrivo in località Bondolo, si svolge il 6° "Trofeo Unicef Slalom automobilistico di Castelnovo Monti", gara amatoriale di abilità di guida (info: 333 9438724).

A Costabona (Villa Minozzo), alla Carbonaia, alle 15, si chiude la "XLV Rassegna nazionale del teatro popolare", con la partecipazione di tutte le compagnie maggistiche.

A Civago (Villa Minozzo), alle 12,30, "Festa degli ultimi" (info: 0522 807281).

A Toano, 30ª "Festa della Croce rossa": alle 9,30 sfilata mezzi; 10 messa; 11 intrattenimento musicale con la Banda; 12 pranzo; 15 torneo di pallavolo; 19 cena; 20,30 ballo con la "Gigolò Band".

A Collagna (Ventasso), al campo da bocce, alle 16 "Domenica danzante".

g.s.