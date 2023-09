A Fabbrico in viaggio con Italo Calvino

Nell’ambito della rassegna estiva, il Comune di Fabbrico propone ’Resistenza d’artista: verso Berenice, in viaggio con Italo Calvino’, sabato 2 settembre alle 18,30 a Casa Pandora, in via San Giovanni. Evento con Elisa Lolli, Elisabetta Pozzetti, Marco Sforza e Giancarlo Corcillo. Un viaggio alla scoperta e riscoperta di personaggi che hanno mutato la mediocrità in straordinaria e profonda leggerezza. Prenotazioni: tel. 0522-751923.