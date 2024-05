A fine luglio attesi i Rammstein: "Cercansi 50 baristi per le aree food"

"Cercansi 50 professionisti, dalla mattina a fine concerto per ogni evento. Un bel lavoro (e soprattutto un modo per avvicinare i giovani al mondo del lavoro", dicono gli organizzatori.

E la ricerca è stata aperta anche per il concerto dei Rammstein, unica data italiana della band regina del metal europeo.

"Reggio Emilia è una città dai molteplici talenti: dalla gastronomia, alla qualità di vita, dall’eccellenza scolastica e delle sue mitiche Officine Reggiane agli eventi culturali e musicali di rilievo che da sempre ospita, generando opportunità di lavoro per professionisti molto diversi. Tra questi ci sono anche i più giovani, come quelli su cui è attiva la selezione di Etjca, agenzia per il lavoro tra le prime in Italia, che cerca persone da impiegare nei concerti dell’estate 2024 – si legge nel bando –. Le figure ricercate sono primariamente banconisti delle aree food: un angolo cruciale della complessa macchina organizzativa dei concerti e un’occasione imperdibile per chi, anche da studente, abbia voglia di godersi lo spettacolo da un punto di osservazione decisamente privilegiato, prolungato e remunerato".

"L’esperienza ci insegna che nessuna selezione è mai così fortunata come questa", commenta Elisabetta Tutino Graneri, direzione generale organizzazione e sviluppo di Etjca. "E lo capiamo benissimo: avere la possibilità di lavorare accanto al proprio idolo, vivendo dall’interno il making dell’evento e contribuendo al suo successo, è un’esperienza che non si dimentica, come ci racconta chi l’ha già provato. È una straordinaria chiave di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro a cui siamo davvero orgogliosi di poter contribuire per il terzo anno consecutivo".

Per aderire alle selezioni, già aperte e che si arricchiranno di nuove date nelle settimane a venire, è possibile inviare la propria candidatura a selezione.concerti@etjca.it oppure visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso. Tra le altre ricerche aperte quelle per i concerti di Bibione (VE): 01/06, 02/06; Lucca 02/06 08/06, 09/06; Firenze 13/06, 15/06; Bologna22/06, 23/06, 27/06 e Lucca 30/06, 03/07, 05/07, 06/07, 07/07, 11/07,12/07, 15/07, 16/07,18/07,19/07, 20/07, 21/07, 23/07, 24/07.