A fuoco la canna fumaria. Rogo distrugge il tetto

In fiamme il tetto di un’abitazione a Gova di Villa Minozzo, tetto completamente distrutto dalle fiamme e casa inagibile. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelnovo Monti e Reggio, rimasti impegnati tutto il pomeriggio per circoscrivere e spegnere l’incendio: nessun problema per le persone, ingenti invece i danni alla struttura giudicata inagibile. Il rogo è scoppiato in via Sorba di Gova, in comune di Villa Minozzo, nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30.

L’allarme è stata dato evidentemente da un vicino di casa che ha visto il fumo, poiché al momento dell’incendio in casa non vi era nessuno: si tratta di una seconda casa e gli abitanti non erano al momento presenti. La causa dell’incendio sarebbe la canna fumaria di un vecchio camino. I tetto è stato provvisoriamente ricoperto da tendoni.

s.b.