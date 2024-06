A Gualtieri si replica (con cena)

Gli eventi di "Terreni Fertili Festival" proseguono stasera al teatro Sociale di Gualtieri con la replica degli spettacoli con protagonista la compagnia fiorentina Sotterraneo. Alle 19 in scena Woody Neri con "Shakespearology", una biografia, un catalogo di materiali più o meno pop, pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali.

Alle 21,30 viene proposto lo spettacolo "Overload", che mette in scena lo scrittore americano David Foster Wallace nell’atto di pronunciare un discorso, che assume presto la struttura di un ipertesto dove link improvvisi innescano possibili azioni e immagini, creando una rincorsa continua a contenuti extra che solo il pubblico decide se attivare o meno. Tra i due spettacoli la possibilità di cenare in piazza Bentivoglio . Per informazioni: tel. 329-1356183.