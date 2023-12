A lezione dai carabinieri

I carabinieri diventano docenti in lezioni che vengono organizzate per prevenire e contrastare le truffe. Si tratta di iniziative che il comando provinciale dell’Arma prevede in diversi paesi reggiani. Intanto a Correggio si è svolto un incontro informativo ospitato al centro sociale Espansione Sud, con i comandi locali dei carabinieri e rappresentanti della pubblica amministrazione correggese.

Durante l’incontro si è cercato di far comprendere agli anziani quali possono essere gli stratagemmi da smascherare in tempo per evitare di incorrere in potenziali truffe. Il consiglio più importante è quello di diffidare dagli sconosciuti: quando si presentano a domicilio e pure quando si viene avvicinati in strada o in altri luoghi pubblici.