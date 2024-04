"A luglio andranno intorno al gasdotto: scaveranno in piazza"

Marco Canuti, titolare del ’Gattaglio’s pub’, uno dei locali che hanno ridato smalto e vita all’omonimo quartiere cittadino, rilanciandone anche la ’movida’, è preoccupato soprattutto per l’impatto dei lavori previsti quest’estate nella caratteristica piazzetta: "In questi mesi – commenta – dopo l’abbattimento del ponte devo dire che sono tra i meno penalizzati. Ne hanno risentito molto di più il centro sociale, la tabaccheria, il meccanico delle bici che vivevano del passaggio diretto. La mia clientela infatti è serale, più giovane, ha meno problemi a prenderla più larga. Qualche difficoltà in più – aggiunge Canuti – dovendo venire con la macchina e non potendo lasciarla di là dal ponte come si faceva sino alla scorsa estate, c’è sul fronte parcheggi. Il disagio vero qui sarà quando andranno intorno al gasdotto, scaveranno in piazza e quindi, visto che sarà tra luglio e agosto, non potrò piazzare la distesa e dunque perderò parecchio giro. Se davvero, come hanno detto, saranno solo due settimane di lavori, si può fare lo sforzo". Riguardo al timore che ritardi possano aggravare l’isolamento del Gattaglio, Canuti è ottimista, ma cauto: "Quando si ha a che fare con i cantieri, la preoccupazione c’è sempre. Basta qualche giorno di pioggia, un guasto, e i tempi si dilatano. Gli imprevisti sono all’ordine del giorno, e ogni giorno perso per noi sarà un problema. Speriamo non accada. Dovrebbero anche rimborsarci qualcosa, pare sull’importo per piazzare le distese, ma sinora non abbiamo ricevuto nulla di scritto, solo promesse a voce. Però della Bonvicini (l’assessore competente, seppur uscente, ndr) mi fido, solitamente le parole non le spreca. Ma sarebbero comunque cifre irrisorie rispetto a quello che ci rimetterò".

g. g.