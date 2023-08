A Mandrio si ricorda Lancellotti, a Villalunga il tributo a Springsteen

Alla festa del Pd a Mandrio di Correggio stasera è in programma il Gpl Day, con un omaggio a Gian Paolo Lancellotti, il musicista reggiano morto nel 2014 a 66 anni di età, che tra il 1969 e il 1989 fu batterista dei Nomadi. Poi fece parte del gruppo "Sempre noi", avviando anche una scuola di musica. Alla festa del Pd a Villalunga di Casalgrande stasera ballo liscio con Nicola Marchese, un tributo a Bruce Springsteen all’Arena Riserva Rossa con la T Street Band, mentre alle 22,30 va in scena "Rifiuto il potere arbitrario" proposto da #iosonomoka. A Villa Argine di Cadelbosco Sopra spazio alla Festa di Paese, nell’area sportiva di via Mazzini, dove stasera è protagonista il maestro Vittorio Bonetti con le sue "Canzoni senza inganni".