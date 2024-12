A Mantova con sette diffidati

Domani si gioca: ore 15 a Mantova. Allenamenti stamattina a porte chiuse (come ieri); da valutare Kabashi (trauma distorsivo alla caviglia destra, dovrebbe farcela). Giovedì erano out anche Girma (rientro dopo la sosta per un problema al soleo destro) e Motta (da valutare per un trauma osseo ad una mano). Sempre out Rozzio e Cigarini. Nessuno squalificato, ma occhio ai 7 diffidati: Meroni, Vergara, Ignacchiti, Gondo, Sampirisi, Marras e Okwonkwo. Biglietti: esaurito il settore ospiti, 947 reggiani al Martelli. Arbitro: Marco Monaldi di Macerata (Tolfo e Niedda assistenti, IV ufficiale Frasnynyak; Var Di Martino, Avar Muto). Aggiornamenti di calendario (sempre ore 15): Reggiana-Cesena domenica 9 feb, a Frosinone domenica 16, in casa con la Carrarese sabato 22, a Catanzaro domenica 2 marzo.