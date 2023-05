"A Masone erba alta nel cimitero: vergogna sindaco"

Ormai si sprecano le lettere di segnalazione dell’erba alta nei cimiteri e nei parchi cittadini. Torniamo ancora una volta sul tema per spiegare cosa è successo nel dettaglio.

"C’è un ritardo di 4 mesi, ma la situazione si sta risolvendo". L’assessore al volontariato Lanfranco De Franco spiegava così il 27 aprile i motivi della mancata attivazione dei volontari per la cura e lo stralcio dei parchi nel comune di Reggio: "Il processo si articola in due fasi, nella prima viene indetta una gara per la fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessari all’incarico, nella seconda il Comune dirama una manifestazione d’interesse alla quale le associazioni e le reti volontarie possono candidarsi per assumersi l’incarico". Il problema si è generato al momento della gara: "È andata deserta, non si è presentato nessuno. Di solito l’appalto viene assegnato a dicembre, quest’anno invece solo a marzo se ne è fatta carico Iren ambiente". Negli ultimi mesi quindi qualcosa si è mosso: "Una volta trovato chi fornirà i trattorini e gli strumenti abbiamo potuto proclamare una manifestazione d’interesse, si è chiusa il 13 aprile e abbiamo potuto iniziare a firmare i vari contratti per l’assegnazione dei lavori. Qualche associazione non ha fatto in tempo a presentarsi, bisognerà lavorare anche per recuperare i ritardatari".