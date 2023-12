A Mattia Montagnani la prestigiosa borsa di studio. Ricordati i maestri Castagnetti e Montanari

Lo studente albinetano Mattia Montagnani ha ottenuto recentemente la borsa di studio ‘Maria Castagnetti e Romano Montanari’ del valore di mille euro. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi nella sala del consiglio comunale di Albinea alla presenza del premiato, del sindaco Nico Giberti, degli assessori alla scuola e al sociale Mirella Rossi e Roberta Ibattici e della famiglia Montanari. La borsa di studio è dedicata a due maestri che hanno lasciato il segno nella storia della scuola di Albinea e ricorda la generosità dimostrata in molteplici occasioni nei confronti dei giovani e degli studenti residenti nel comune durante la loro attività di insegnanti della scuola primaria.

La maestra Maria Castagnetti in particolare, rimasta vedova all’età di 47 anni, ha cresciuto da sola i suoi quattro figli. "Siamo debitori alla famiglia Castagnetti per questo gesto dall’alto valore sociale e culturale: il modo che i figli hanno scelto per ricordare i loro genitori è davvero denso di significato", ha detto il sindaco Giberti che si è complimentato con il giovanissimo Mattia della quarta B della scuola primaria Renzo Pezzani. "Sono felice. Grazie perché non me l’aspettavo, anche se allo studio ho dedicato molto tempo", ha sottolineato il vincitore visibilmente emozionato.

m. b.