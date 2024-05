A palazzo dei Principi il concerto dell’Asioli

Non mancano lo spettacolo al Primo Maggio di Correggio con i vari eventi istituzionali e le tappe con le autorità al centro sociale Espansione Sud, al parco di via Manzotti, al parco di via don Minzoni, fino al monumento ai Caduti in corso Mazzini, alle 10,30 la musica della Banda di Quartiere ad accompagnare le letture di Mauro Bertozzi.

E alle 17,30 a palazzo dei Principi, nel cuore della città, il concerto della banda Asioli di Correggio, che nacque nel lontano 1797.

Senza dimenticare il tradizionale pranzo con i cappelletti in centro storico.

• Al Pub birraria Dada, sempre a Correggio, oggi alle 12,30 il pranzo del Primo Maggio a base di tagliatelle al ragù e stinco al forno, mentre alle 17,30 spazio alla musica dal vivo col Laura Mars Trio, tra blues, r&b, funk e jazz.