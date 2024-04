A Poviglio è tempo di jazz. Tributo a Elvis a Puianello Stasera due appuntamenti musicali da non perdere in provincia di Reggio Emilia: al Teatro Verdi di Poviglio concerto dell’Unanima Acoustic Duo per Jazz Like Teen Spirit, mentre alla Cantina Garibaldi di Quattro Castella tributo ad Elvis Presley con Andrea Satomi Bertorelli e Riccardo Mazzi.