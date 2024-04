A Poviglio s’impone Saccani

E’ Andrea Saccani ad imporsi nel Rodeo Open andato in scena su campi del Circolo Tennis Poviglio. L’atleta di casa, testa di serie numero 2 del seeding, ha dominato la parte bassa del tabellone, superando dapprima Martino Miccoli (CT Albinea) per 4-1, 4-0, bissando con 4-0, 4-2 a Romeo Chierici (CT San Biagio Castelnovo Sotto), per poi aver la meglio in semifinale sul numero 3 Fabiano Tronfietti (CT Poviglio) col punteggio di 4-1, 4-3; ben più combattuto è stato il match decisivo, quello con il compagno di squadra Michele Anghinetti, che era riuscito nell’impresa di estromettere il numero 1 Marco Bulgarelli (TC Collecchio) dopo 3 set decisamente in altalena, chiudendo sul 4-0, 3-4, 8-6 in suo favore: in finale Saccani è partito subito forte, aggiudicandosi il primo parziale col punteggio di 4-2, per poi subire la rimonta dell’avversario, capace di impattare grazie al secondo set vinto col medesimo punteggio.

Nella terza e decisiva partita, disputata al super tiebreak, il futuro campione ha avuto la meglio allo sprint, chiudendo sul 7-5 in suo favore e aggiudicandosi il trofeo.