Abbandona rifiuti in strada. Denunciato un 35enne

È stato sorpreso dagli agenti della polizia locale mentre abbandona parti dell’arredamento di casa sulla pubblica via, è stato denunciato. Gli agenti in forza al distaccamento della zona stazione, durante l’ordinaria attività di pattugliamento in via Benvenuto Cellini, una laterale di via Emilia Ospizio, hanno colto sul fatto un uomo di 35 anni mentre abbandonava vicino ai cassonetti rifiuti solidi ingombranti dismessi dall’abitazione, tra cui un materasso, un frigorifero, un tavolo con sedia, senza essersi mai accordato con l’azienda che effettua il recupero degli ingombranti.

Gli agenti del comando di via Brigata Reggio hanno immediatamente interrotto l’azione dell’uomo e, dopo averlo identificato, lo hanno denunciato applicando le sanzioni previste per il nuovo reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, in vigore dall’autunno del 2023. Secondo la nuova legge, infatti, un cittadino che abbandona o deposita rifiuti in modo incontrollato, è punito, ai sensi del revisionato articolo 255, comma 1, del decreto legislativo n.152/2006, non più con una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro, bensì penalmente.

Gli agenti del presidio di via Turri continuano l’attività di controllo volta a favorire il decoro urbano e la convivenza civile nel quartiere della stazione centrale, e più in generale contribuiscono, con la loro attività di presidio e controllo, a limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata di rifiuti nell’ambiente. Quella dell’abbandono dei rifiuti in zona stazione è una piaga più volte denunciata da diversi residenti e comitati cittadini, sulla quale le forze dell’ordine stanno combattendo anche per educare la popolazione.