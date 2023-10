Accoglienza migranti a Boretto: tre minori non accompagnati

Figura anche Boretto tra i Comuni che ospiteranno minorenni migranti non accompagnati. "Ci stiamo organizzando con l’Area Minori dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana e di una rete di volontari che stiamo contattando", conferma il sindaco Matteo Benassi (foto), segnalando come ancora non sia noto se e quanto verranno rimborsati i costi di questa accoglienza. "In base agli spazi a disposizione – aggiunge Benassi – abbiamo predisposto una struttura per tre minori, che saranno seguiti da educatori e da volontari. Veniamo chiamati quotidianamente per far fronte ad arrivi improvvisi e urgenti che, oltre alla gestione ordinaria, ci investono della responsabilità tutoriale. Crediamo che sia giusto aprirsi alle esigenze di un intero territorio, ma pretendiamo pure di essere ascoltati dal governo centrale, per essere almeno messi nelle condizioni di conoscere tempi e risorse disponibili, senza limitarsi a riversare il problema sui territori. Siamo e saremo sempre favore nell’accogliere e aiutare chi ha bisogno, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di gestire, e non di subire, il fenomeno".

a. le.