Accoltellamento al Foro Boario. Un uomo chiama la polizia: "Sono stato trafitto al petto"

Ennesimo fatto di sangue nella nostra città. Attorno alle 14,30 di ieri, per cause ancora in corso di indagine, un uomo originario di Crotone del 1973 è stato accoltellato al petto nel parcheggio del Foro Boario, proprio di fronte al Liceo Moro.

Ad avvertire gli agenti della questura è stata la stessa vittima, probabilmente colpita mezzora prima della chiamata.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l’uomo in gravi condizioni con una profonda ferita al petto. Immediato l’intervento del 118 con anche un’automedica. La squadra mobile sta indagando sull’accaduto.