"Accoltellato al parco al culmine di una lite. Episodio molto grave"

Il Pd di Bagnolo giudica "molto grave" l’episodio accaduto lunedì sera al parco Europa di Bagnolo, dove al culmine di una lite tra due stranieri si è verificato il ferimento di uno di loro, con l’uso di un oggetto tagliente, forse un coltello. Le condizioni del ferito – un 33enne senza fissa dimora in Italia – non sono preoccupanti, già dimesso dall’ospedale.

"Questo episodio – dicono dal Pd locale – contribuisce a rendere Bagnolo un paese che ha sicuramente bisogno di maggior attenzione, che significa anche sicurezza. È difficile infatti non pensare alle segnalazioni, rimaste purtroppo lettera morta, avanzate negli anni dai gruppi consiliari di minoranza. La lista Siamo Bagnolo nell’agosto 2023 segnalava come mancanza di un’adeguata illuminazione al Parco Europa nelle ore serali e notturne rappresenta non solo una minaccia per la sicurezza di chi lo frequenta, ma anche un’emergenza per l’intera comunità". Da segnalare, però, come siano diverse le zone del centro di Bagnolo in cui negli ultimi tempi sono stati potenziati illuminazione e sicurezza, anche in aree definite "a rischio", già teatro di reati vari.