"Acer ascolti di più, i suoi inquilini non sono di serie B"

"Acer non risponde quasi mai". Migliorare il rapporto tra gli inquilini degli alloggi popolari e l’azienda per la casa. Questo è quanto promettono i candidati di Coalizione Civica, Andrea Coccolini e Sara Lucano (foto) che hanno passato una serata in compagnia dei reggiani di villaggio Catellani. "Il quartiere – spiegano – da anni vive una realtà colorata dalle diversità che lo abitano. La totalità dei palazzi, che conta circa 70 unità, sono in gran parte di proprietà dell’azienda Acer. Nella piazzetta del complesso, i condomini fanno notare che la saletta civica risulta sfitta e alla mercè di vandalismi già da tempo. Il loro desiderio è sempre stato quello di poterla utilizzare. Peccato pare non essere “a norma”. In una Reggio che vuole essere “la città delle persone” lo deve essere per tutti,non ci devono essere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Acer è un’ente che ha una grande responsabilità in quanto si occupa di dare una casa a chi ne ha più bisogno".